「來先唱一首歌」屏東警與歌手陳昇同名　原來父親是超級粉絲

▲陳昇與知名歌手同名，從小到大樂趣多。（陳昇提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局崇蘭派出所警員陳昇，因父親非常喜歡歌手陳昇，幫他取名陳昇，從警4年，為民服務累獲好評，而從小到大，第一次遇到他的人，都要他唱歌，他知道都是開玩笑，也不以為意。

▲屏東警分局崇蘭派出所警員陳昇為民服務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▼陳昇休假到日本旅遊。(陳昇提供)

今年28歲的崇蘭派出所警員陳昇，與新寶島樂隊的歌手陳昇同名同姓，在生長、求學過程，由於這層關係，第一次遇到老師、同學、陌生人，看到他的名字，都會開玩笑地說，來先唱「一首歌」，也讓對方第一次就留下深刻，也充滿生活樂趣。

他表示，取與歌手陳昇相同的名，真的是父親超喜歡「歌手陳昇」，從小長大，父親常播放、哼唱陳昇的歌曲，並分享聽歌其中樂趣，因此陳昇的歌曲，他從小耳濡目染，非常熟悉。

特考班107期的他，從警4年多，畢業後第一站分發新北市政府警察局服務，再調回屏東縣政府警察局；他說，同事或朋友相邀到KTV唱歌，一定會「Cue我唱歌」，他先前會比較常唱陳昇的「鼓聲若響」、「把非傷留給自己」，現在則會唱新歌「烏梅子醬」等最新的歌曲。

至於父親幫他取陳昇名字，除了喜歡他的唱歌風格及曲調外，是否也期盼他成為另一個「歌手陳昇」；警員陳昇則說，大概父親聽過他的歌聲後，雖然他自認唱得不錯，但父親應該先打消這個念頭，就鼓勵他考警察、當警察，為社會、交通做好治安、為服服務工作，唱歌就當消遣、娛樂就好，有機會再好好獻唱一曲。