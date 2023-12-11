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心疼海龜鼻孔卡塑膠吸管　屏東南榮國中連6年辦「無塑園遊會」

▲崁頂鄉南榮國中舉辦「無塑園遊會」 。（圖／南榮國中提供）

▲崁頂鄉南榮國中舉辦「無塑園遊會」 。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣私立南榮國中9日舉辦58週年的校慶園遊會活動，自107學年度開始推動「無塑園遊會」，今年邁入第六年，早已將減塑的觀念融入每個未來世界優質公民的心靈。

▲崁頂鄉南榮國中舉辦「無塑園遊會」 。（圖／南榮國中提供）

為了響應校慶市集「無塑」的理念，持續宣導全校師生以及來賓自備餐具，在園遊會中使用自己的盛裝容器，將環保意識化為實際行動，從學校擴展至家長、社區以及社會大眾，落實推廣無痕飲食，體驗「無塑」一身輕的暢快。

今年化裝遊行有班級以節能減碳、無塑生活等議題融入，創意發想，效果十足，特色滿分，把環保的概念帶入演出中。而學校也規劃在班會課時讓學生觀看環保相關宣導影片，學生在週記寫下感想：「海龜鼻孔卡著塑膠吸管、抹香鯨肚子全是無法消化的塑膠垃圾，一幕幕讓我看了椎心！」藉此提倡環保應從平日生活開始做起，你我都有責任。

「無塑園遊會」販賣的項目：七年級以跳蚤市場為主，讓家裡閒置的二手物品能再次發揮功能，在他人手中循環利用。至於八、九年級以販賣食品、飲料為主，提倡商品「裸賣」，不使用一次性的容器，更有班級使用香蕉葉包裝食品。校慶活動結束後，校園垃圾少了2/3以上，成功減少垃圾量，師生臉上更多了滿意笑容。只要小小的改變，定能還給地球一片淨土。

南榮國中張顥騰校長也表示，園遊會是一個很好的機會，讓學校老師與學生、家長、在地社區居民及畢業的校友們，一起來體驗並實施淨塑，讓無塑行動可以愈來愈多人一起響應。

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