廚房飄惡臭！女住戶敲門沒反應　報警才知鄰居「孤獨暴斃」成腐屍

▲女子因為廚房狂飄惡臭，於是到隔壁鄰居家敲門，沒想到報警才知道對方已死亡多日，遺體已經腐爛。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

獨居的長輩許久沒有外出，總會讓人感到擔心。新加坡盛港（Sengkang）一名女子發現，廚房近期不斷飄出惡臭，且隔壁的獨居大叔已經許久沒有出現，沒想到後來才報警才知道，大叔已在家中去世多天，遺體也已腐爛，令人十分唏噓。

根據《新明日報》報導，這名女子平時居住在盛港芬維爾路的一棟大樓當中，隔壁的鄰居則是獨居的53歲大叔。

近日女子在家中廚房聞到臭味，且氣味愈來愈重，讓她感到十分古怪，於是到大叔住處敲門。不過敲了數次門，都不見大叔前來回應，於是女子前往市鎮會反映，並在工作人員的要求下報警，等到警方到場，才知道大叔已在家中暴斃多日，遺體也已腐爛。

女子表示，大叔因為身體不好，時常進出醫院，因此前幾天沒看到人、義工送飯無人領取，她也沒有想太多，更沒有聯想到腐屍這種情況。

女子也說，多年前大叔的親戚曾上門拜訪，當時她也留了對方的聯絡方式，不過因為換了手機，聯絡方式也因此弄不見，現在住處充滿了屍臭味，希望有家屬能來善後。對此，當地警方則表示，這名53歲男子當場被宣告死亡，死因不涉及刑事成分，詳細案情仍在釐清當中。