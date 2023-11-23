38度高溫場內禁止帶水　23歲女粉看泰勒絲演唱會「聽2首歌暴斃」





▲女子在泰勒絲演唱會身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西23歲女子安娜(Ana Clara Benevides)在里約熱內盧觀賞泰勒絲(Taylor Swift)演唱會後突然死亡，引發外界關注。有網友抱怨，當地氣溫高達38度，演唱會卻禁止觀眾帶水入場，認為她的死亡與此有關，當局近來宣布將會對事件進行調查。

23歲女子安娜17日在阿維蘭熱奧林匹克體育場(Estadio Nilton Santos)參加泰勒絲演唱會，然而演出到一半時突然身體不適、昏倒在現場，緊急送醫後被宣告身亡，死因目前仍在調查中。親友透露，安娜是泰勒絲忠實粉絲，好幾個月前便計畫要去欣賞演唱會，沒想到突然身亡。

朋友丹尼爾表示，「泰勒絲唱到第二首歌時，安娜突然昏倒，我們在保安的幫忙下把她帶到會場內的醫療據點，他們照顧她並把她帶上救護車 」，後來因為心臟驟停被宣告身亡。

Taylor Swift is mourning the loss of Ana Clara Benevides Machado, a fan who died at her #ErasTour concert in Rio de Janeiro. She shares more about the "last thing" she ever thought would happen on tour right here: https://t.co/dqKzEBiCQe pic.twitter.com/q3rx2rX0UT — E! News (@enews) November 18, 2023

不幸事件讓外界震驚，許多粉絲指出，當天氣溫高達38度，再加上體育館內潮濕悶熱，現場宛如大型三溫暖，讓體感溫標升至58度，然而體育館卻禁止觀眾帶水，現場也沒有提供任何飲水，才會導致慘案發生。國外媒體報導，事件也對泰勒絲造成不小打擊，讓她心碎在Instagram發文上為這名粉絲哀悼。

演唱會負責廠商發言人表示，在安娜對外報告身體不適後，現場醫護人員立即提供幫助，並送到附近醫院接受治療，然而經過1小時急救，很遺憾地安娜仍然過世，並宣布之後即將舉行的2場表演，觀眾可以攜帶水瓶和密封的食物入場。不過最新消息傳出，後來的表演已延後演出，案件當局正在進行調查。