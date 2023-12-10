寶貝女兒大隊接力摔傷　家長要女老師給交代...縣議員發文感嘆

▲家長質問老師，為何女兒在校慶時會摔傷。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化有名家長抱怨「小孩在校慶中跌倒受傷，要老師給一個解釋」，彰化縣議員賴清美9日po出文圖，語重心長的說，現在的家長真的要理性一點，這據護理師說只是跌倒的擦傷，應該還好，真的不是老師的問題，連這個也要怪班老師真的說不過去；不過也有網友點出重點「差在沒有第一時間通知家長」，難怪家長會氣噗噗。

賴清美po出抱怨文內容是，「老師，抱歉，打擾一下妳，今天00跑一個大隊接力腳怎麼摔成這樣，老師是不是要給我一個解釋，為人父母看到自己的女兒變成這樣，都會生氣吧」、「如果換成00爸爸看到這樣的情形就不是這樣簡單，要老師一個解釋了，希望老師能給我一個合理的解釋」。

此事件延燒兩天，網友留言幾乎一面倒為老師抱屈，並希望家長不要過度渲染、要不然小孩很容易受到班上同儕的排擠及貼標章，愛子心切、也請務必三思謹言慎行，建議家長「如果怕受傷，應提早跟老師說不要讓孩子參與運動活動」，要不然老師肯定很難為；但也有網友說，學童跌倒受傷沒有通知家長，這也難怪家長要質問老師。

賴清美認為，現在的家長真的要理性一點，校慶接力賽跌倒，護理師說只是跌倒的擦傷，應該還好，若家長連這個也要怪班老師真的說不過去，「有時候我們家小朋友在公托也是會跌的鼻青臉腫的，幼保老師會很客氣的跟我們講，但我們都會回答沒關係」，「那個小孩成長不會跌倒的」，只要不是摔的很嚴重都沒關係，不用自責，畢竟老師們也是很辛苦的。