芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」　他怒罵：畜生要死刑

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化50歲賴姓男子不滿「芭樂公主」47歲鄭姓女子提分手，7日上午趁對方在芭樂園工作時偕同27歲張姓小弟用膠帶綑綁雙腳，再持西瓜刀揮砍25刀，送醫搶救不治。而鄭女在生前曾打最後一通電話給姪子求救，怎料姪子趕到現場時，鄭女已經死亡。

▲彰化男子拒絕分手，又因要錢遭拒，偕同小弟憤而砍殺芭樂園工作的鄭姓女子。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



鄭女姪子表示，他接到電話時對方用相當微弱的聲音，說自己被砍，便沒了回應，但當他趕到現場時，嫌犯已經逃走，鄭女也沒了呼吸；姪子還說，賴男、鄭女平常會因感情問題吵架，賴男還不斷恐嚇要錢，甚至越拿越多，所以鄭女才想要分手。

▲鄭女斷氣前曾撥打最後一通電話給姪子求救。



姪子也澄清，鄭女因為擔心賴男找麻煩，一直沒有跟別人交往，時常跟親戚待在一起，更表示賴男會拒絕分手，是「因為分手後就拿不到錢，他就什麼都沒有」。

在一旁果園工作的堂哥，原本聽到慘叫聲以為是妹妹遇到蛇，卻看到賴、張拿著沾滿血的刀出現，他試圖上前阻止2人時，反被持刀追趕，堂哥氣憤表示，「家裡對這2個畜生多好，還這樣做？一定要一命償一命，要判死刑！」

鄭女家人指出，賴男有賭博，上次芭樂採收35萬還要再分錢要紅利，還曾拿刀恐嚇死者要錢。12月6日晚上賴男跟鄭女媽媽要30萬元，後來給他15萬，結果隔天早上就將人殺死。

▲堂哥衝入現場阻止賴、張時，反遭2人持刀追趕。

▲賴、張2人逃亡4小時後遭警方逮捕。