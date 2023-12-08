25刀砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送　低頭不語態度冷漠

▲彰化溪州(左)賴男，(右)張男持西瓜刀將鄭女砍死。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪州鄉51歲賴男，因為不滿被稱為「芭樂公主」的47歲鄭女友提分手，夥同身邊的小弟持2支西瓜刀、先用膠帶將其雙腳綑綁，再揮砍25刀，造成女友傷重不治，2人傍晚被依殺人罪移送地檢署，記者問「她對你這麼好，你為何要殺她，是否感到後悔？」只瞄了一眼記者一眼，態度冷漠低頭不發一語。

▲血濺芭樂園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，賴男帶著張男於6日前往賣場買了兩支全新的西瓜刀，早已預謀犯案，晚上賴男跟鄭女媽媽要30萬元，拿到15萬後全部拿去玩賭博電玩，兩人隔天早上埋伏在芭樂園，看到鄭女要去廁所時，將其綑綁後以西瓜刀連砍25刀，鄭女撐著最後一口氣，打電話向姪子求救，沒想到姪子趕到現場，鄭女已經死亡。

在一旁果園工作的堂哥，聽到慘叫聲原本以為是妹妹遇到蛇，卻看到賴、張拿著沾滿血的刀出現，才發現妹妹恐怕遇害，試圖上前阻止2人時，險遭持刀追殺，堂哥氣憤表示，賴男一直要錢還經常恐嚇堂妹「要殺死你、同歸於盡」，堂妹被逼到受不了才在3個多月前提出分手，但賴執意想挽回感情，「家裡對這2個畜生多好，還這樣做？一定要一命償一命，要判死刑！」

據了解，鄭女全家人對賴男都很好，想吃啥都買給他，沒想到賴男卻還認為福利不好，事實上，賴男在芭樂園那邊工作，一天平均才工作3小時，一個月有3萬元，女友私底下還給2萬元給他，再給他集貨場紅利乾股，平均一個月有6萬收入，沒想到，只因鄭女想分手就殺人。

警方偵訊後，今天傍晚依殺人罪嫌將賴、張移送地檢，兩人低頭不發一語，態度冷漠，而鄭女遺體雖已相驗完畢，但檢警為求慎重，將擇日進行解剖，釐清死因。

▲賴男、張男持西瓜刀將鄭女砍死後，還將車窗砍破一個大洞。（圖／記者唐詠絮翻攝）