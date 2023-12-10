彰化女校長兩度遭連署撤換　「罪狀8成一樣」縣議員籲秉公處理





▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

北彰化縣某間國中女校長日前遭多名教師列出15大罪狀連署「不適任」要求「換校長」，事件延燒多天，彰化縣議員賴清美今(10日)在臉書再度PO文表示，2年前有16名老師連署、2年後又遭到15名老師連署，不同學校，不同老師，連署撤換同一個人，絕對不是想像的單純，呼籲教育處應該要秉公處理。

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▲該名女校長在不同學校、兩度被老師連署撤換。（圖／民眾提供）

賴清美指出，該名校長曾擔任南彰化一所國中校長，2年前因參加晚自習問題，遭到老師連署8大罪狀換校長，當年鬧得沸沸揚揚，現在到了北彰化，又被校內老師列出15大罪狀連署「不適任」，巧合的是內容有8成大致雷同。

賴清美將指控校長罪狀po網，內容指出該名女校長被老師指控有倚仗權勢圖利自己與同派人士、製造親師對立整肅異己、行政領導失當怠惰、不尊重教師專業、威逼師生營造高壓恐怖氛圍、行政業務分配勞逸不均、行政裁量權無限放大濫用並與人事主任聯手損害教師權益等等，學校4個處室主任換了12人，短短4個月生教組長換3人，濫用校安通報讓教師人心惶惶等等，老師們認為校長不適任，要求汰除。

女校長則澄清表示「就連署部分有認知差異」，並非事實，因為教育界「行政大逃亡」，才會主任組長頻頻換人。她指出，有的同事也不知道連署的事， 染髮的事情都是基於教育跟學生引導，學生不了解，孩子在學習階段，應以專注在學習活動，乾淨整潔就好，這是做正向行為的表現。

▲北彰化某國中女校長2年前被老師連署指控不適任。（圖／賴清美議員提供）

有網友認為「誰有理，說不清」，但應以學生為出發點，也有網友認為「校長對學生很用心、很積極」，應先調查清楚再私下勸解較為妥善。賴清美則強調，不同學校，不同老師，針對同一個人連署，縣府教育處應該要秉公處理，讓真相水落石出。

▲北彰化某國中女校長今年被老師連署指控霸凌。（圖／議員賴清美提供）