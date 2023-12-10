　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

彰化女校長兩度遭連署撤換　「罪狀8成一樣」縣議員籲秉公處理

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

北彰化縣某間國中女校長日前遭多名教師列出15大罪狀連署「不適任」要求「換校長」，事件延燒多天，彰化縣議員賴清美今(10日)在臉書再度PO文表示，2年前有16名老師連署、2年後又遭到15名老師連署，不同學校，不同老師，連署撤換同一個人，絕對不是想像的單純，呼籲教育處應該要秉公處理。

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲該名女校長在不同學校、兩度被老師連署撤換。（圖／民眾提供）

賴清美指出，該名校長曾擔任南彰化一所國中校長，2年前因參加晚自習問題，遭到老師連署8大罪狀換校長，當年鬧得沸沸揚揚，現在到了北彰化，又被校內老師列出15大罪狀連署「不適任」，巧合的是內容有8成大致雷同。

賴清美將指控校長罪狀po網，內容指出該名女校長被老師指控有倚仗權勢圖利自己與同派人士、製造親師對立整肅異己、行政領導失當怠惰、不尊重教師專業、威逼師生營造高壓恐怖氛圍、行政業務分配勞逸不均、行政裁量權無限放大濫用並與人事主任聯手損害教師權益等等，學校4個處室主任換了12人，短短4個月生教組長換3人，濫用校安通報讓教師人心惶惶等等，老師們認為校長不適任，要求汰除。

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

女校長則澄清表示「就連署部分有認知差異」，並非事實，因為教育界「行政大逃亡」，才會主任組長頻頻換人。她指出，有的同事也不知道連署的事， 染髮的事情都是基於教育跟學生引導，學生不了解，孩子在學習階段，應以專注在學習活動，乾淨整潔就好，這是做正向行為的表現。

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

▲北彰化某國中女校長2年前被老師連署指控不適任。（圖／賴清美議員提供）

有網友認為「誰有理，說不清」，但應以學生為出發點，也有網友認為「校長對學生很用心、很積極」，應先調查清楚再私下勸解較為妥善。賴清美則強調，不同學校，不同老師，針對同一個人連署，縣府教育處應該要秉公處理，讓真相水落石出。

▲北彰化某國中女校長被老師連署指控霸凌。（圖／記者唐詠絮攝）

▲北彰化某國中女校長今年被老師連署指控霸凌。（圖／議員賴清美提供）

ET快訊
威廉凱特一家耶誕卡曝光　夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣
小甜甜獨扛家計「月燒6位數」！　動念發傳單賺錢
前T-ara雅凜「宣布離婚和再婚」！
「決戰花東快」造勢破五萬人　侯友宜手牽傅崐萁：讓花蓮發大財
冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間
徐若瑄宣布離婚！　認無法克服差異：最困難但合適的安排
「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間曝

彰化女校長兩度遭連署撤換　「罪狀8成一樣」縣議員籲秉公處理

「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆6千人

睽違3年！台中半程馬拉松復跑　逾1.4萬跑者響應

橘色惡魔襲捲高雄！時代大道8.5萬人高喊安可　加碼最魔性成名曲

北一女師批課綱「無廉恥」　資深國文教師反指：顧炎武思想封建

獨／So-Kelly包18萬秒殺！台直播主飛日本　網拍二手精品內幕曝　　

他挖出2張圖「2024春節悲哭了」　全場傻：台灣假太多

LIVE／橘色惡魔降臨！與五所高中共同演出嗨翻高雄

注射豐額精靈針或玻尿酸須防止失明　王正坤提醒勿注射到額頭動脈

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

鄧紫棋演唱會踩到裙襬「跌落升降台」　哽咽唱《句號》驚見「前經紀人合照」

20年首次！EXILE表演一半喊卡　台上臨危不亂...AKIRA：恭喜大家

Gail蓋兒首度登新北耶誕城　現場教學「泰文」全融化啦

被爸問「姐姐怎麼來」　汪秒按鈴回：撿來的XD

台中烤肉攤遭爆料「疑有狗肉」　越籍老闆當場掀蓋：是烤乳豬

冷氣團周末報到「台北14°C↓」　至少凍4天！連2波變天時間曝

彰化女校長兩度遭連署撤換　「罪狀8成一樣」縣議員籲秉公處理

「武嶺早上6點湧人潮」停車場客滿　馬路全是車！現場照驚呆6千人

睽違3年！台中半程馬拉松復跑　逾1.4萬跑者響應

橘色惡魔襲捲高雄！時代大道8.5萬人高喊安可　加碼最魔性成名曲

北一女師批課綱「無廉恥」　資深國文教師反指：顧炎武思想封建

獨／So-Kelly包18萬秒殺！台直播主飛日本　網拍二手精品內幕曝　　

他挖出2張圖「2024春節悲哭了」　全場傻：台灣假太多

LIVE／橘色惡魔降臨！與五所高中共同演出嗨翻高雄

注射豐額精靈針或玻尿酸須防止失明　王正坤提醒勿注射到額頭動脈

研究：氣溫每降低1°C「增200人突發心臟病」！　心肌梗塞有2前兆

買票朝聖台北大巨蛋　曾豪駒談卸任樂天教頭心情

長輩留2間房！他帶妻小租屋「還要等幾年」　嘆新竹1地方沒發展

妹子租屋1年反覆過敏崩潰！　曬床墊「自爆噁爛一幕」人都懵了

藍軍大咖站台力薦姚正玉　籲下架民進黨恢復特偵組

忘了進攻的「亞喵」？　謝亞軒6記三分彈跨季21連勝狂飆

選戰倒數34天！台中市警局：已抓26件選舉賭盤、17件賄選

2022年中國31省人均可支配收入　上海35萬居冠

威廉凱特一家耶誕卡曝光　8歲夏綠蒂公主「穩坐C位」噴霸氣

一度傳不合！　瑪麗亞凱莉開唱「亞莉安娜驚喜同台」LIVE首合體

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

生活熱門新聞

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

黃牛哭哭！寶可夢卡「臺北的皮卡丘」價格跳崖

日本最有名台灣人是誰？年輕人一面倒喊她

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

北港武德宮「AI解籤」　18萬顯示卡買9張

停車超歪被糾正！她「表情猙獰」偷刮特斯拉

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

台灣海底撈跳「科目三」　網：時薪280元太香了

12星座「偏財來了」！最新一周運勢　天蠍跨出猶豫

超美政戰士曝光　鄉民讚「神級存在」：簽了

飛日本不到1500元！樂桃促銷20點開跑

國小師出國文考題測「恥度」！5標出爐「頂標35分」

「2024春節悲哭了」！全場傻：台灣假太多

阿嬤修車怨「機車不聽話」　師傅一看嚇壞

更多熱門

相關新聞

彰化曳引車剛起步　右轉撞死騎士

彰化曳引車剛起步　右轉撞死騎士

彰化縣伸港鄉興工路今（9）日上午10時許驚傳死亡車禍！1輛曳引車在指示燈亮起，起步右轉時，未注意前方的機車，當場撞倒79歲騎士，騎士當場失去生命跡象，救護人員到場緊急送醫搶救後，仍傷重不治，詳細肇事原因有待進一步釐清。

砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送

砍死「芭樂公主」恐怖情郎殺人罪移送

日做3hrs+分紅月領6萬　前男友嫌不夠砍死芭樂公主

日做3hrs+分紅月領6萬　前男友嫌不夠砍死芭樂公主

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

要30萬只拿到15萬！恐怖情人綑殺芭樂公主25刀

要30萬只拿到15萬！恐怖情人綑殺芭樂公主25刀

關鍵字：

彰化賴清美連署撤換國中校長

讀者迴響

熱門新聞

快訊／徐若瑄被爆簽字離婚！　結束9年婚姻

濕冷！入冬最強「極地大陸氣團」　影響台灣時間曝

出殯隊被撞飛20死！調查結果出爐

黃捷cos「超商妹」　網友暴動：山道女神

裸體有益健康？女記者脫光實測驚人成果曝

大谷翔平加盟道奇！　天價220億合約破紀錄

Lulu罕見說重話！

女大生染愛滋「連續7月一夜情」後悔

酒後「牽機車」算酒駕！全場吵翻

蔡允潔1年半沒愛愛「求醫生開春藥」

男大生性侵學妹　說話髒到不能緩刑

快訊／徐若瑄宣布離婚！認「無法克服差異」

跟前任不糾纏三大星座！

日本血拚「刷1信用卡」不能退稅！網：抓很嚴

快訊／女騎士逆向闖環河快速道路　對撞轎車亡

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

聰明鸚鵡提醒媽「去接阿嬤」　模仿來電鈴聲＋簡訊音催促

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

北一女儀隊「跨世代攜手演出」　成軍60年！17～72歲同台轉槍

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

《印第安納瓊斯》最終章上架Disney+ 　全系列感動回顧傳奇英雄的冒險

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

台南黃狗全身被塗滿紅漆　猛搖尾巴仍「相信人類」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面