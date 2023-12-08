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日做3hrs+分紅月領6萬！恐怖男友嫌不夠　要不到錢砍死芭樂公主

▲▼快訊／彰化男芭樂園綑女友　她被「西瓜刀砍20刀」斷臂亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化男芭樂園綑女友，她被「西瓜刀砍20刀」斷臂亡。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導

彰化溪州一名50歲賴姓男子不滿「芭樂公主」47歲鄭姓女子提分手，7日上午趁對方在芭樂園工作時夥同27歲張姓員工用膠帶綑綁，再持西瓜刀揮砍25刀，導致鄭女傷重不治，事發後2人遭逮，全案依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦。鄭女哥哥表示，全家人對賴男都很好，他1個月可領6萬左右，沒想到還嫌福利不好，要錢要不到就拿刀砍死妹妹。

鄭女哥哥說，全家人對賴男都很好，想吃啥都買給他，沒想到賴男卻還認為福利不好，賴男在芭樂園那邊工作，一天平均才工作3小時，一個月有3萬元，妹妹私底下還給2萬元給他，再給他集貨場紅利乾股，如果賺10萬就是會給他分紅1萬，每個月應該可以分到上萬，「比我們父子3人賺的還多」，一個月約6萬上下還嫌不夠，上次芭樂採收35萬後來想分錢，但是妹妹說才剛回本，要分實在很難，每個月都還有給薪水了。

▲▼芭樂園 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鄭女哥哥說，賴男一個月可以領6萬多還不滿足。（圖／記者唐詠絮翻攝）

至於賴男缺錢的原因，鄭女家人指出，賴男有賭博，上次芭樂採收35萬還要再分錢要紅利，還曾拿刀恐嚇死者要錢。12月6日晚上賴男跟鄭女媽媽要30萬元，後來給他15萬，結果隔天早上就將人殺死。

堂姊則指出，賴男一直要錢還經常恐嚇堂妹「要殺死你、同歸於盡」，堂妹被逼到受不了才在3個多月前提出分手，但賴執意想挽回感情，遭拒後竟動起殺意，找來小弟兼好友的張男陪同，分兩次前往超市買刀，畫面中淺藍色上衣為賴男，拿了西瓜刀後拿出錢包中千元大鈔欲付錢，見一旁穿著深藍色外套的張男拿出約300元現金後卻搶來付，他僅出了零頭，再由張拿著刀跟在身後離去。

▲▼ 彰化芭樂園情殺，男子拒絕分手，持刀殺害前女友，買刀畫面曝光。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲賴姓男子（淺藍色上衣）搶走小弟的錢買西瓜刀行兇。（圖／記者唐詠絮翻攝）

7日上午，賴夥同張前往芭樂園，趁鄭女工作時先用膠帶將雙腳纏繞，接著再拿出預藏的西瓜刀朝她雙肩、背部、臀部、左上肢、右臂、右膝等處，發瘋似的狠砍，左手臂幾乎被砍斷，附近果農聽到求救聲隨即趕往，惟抵達現場時鄭女已沒了動靜，連忙報警，2名犯嫌早已逃離現場，警方到場時在命案現場發現1把刀，並在車內搜出另一把刀。

▲▼ 9/3 嫌犯拿棒球棍跟小跟班 要恐嚇 死者，拿錢 不然砸車 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲賴男曾拿棒球棍跟小跟班恐嚇鄭女。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而鄭女經送往員林基督教醫院搶救後，仍傷重宣告不治，警方線調閱路口監視器影像追緝車輛動線後，於案發4小時後順利在田中鎮中南路一帶逮捕2人，全案依殺人罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

▲▼彰化溪州芭樂園情殺案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化溪州芭樂園情殺案2男被逮。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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