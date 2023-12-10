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社會 社會焦點 保障人權

南鯤鯓代天府變格鬥擂台！2派宮廟轎班成員互毆　飛鳳殿主委致歉

▲▼ 台南宮廟陣頭人員 。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲台南安南區以及西港區兩地的宮廟陣頭發生糾紛。（圖／翻攝社會事新聞影音）

記者林東良、劉人豪／台南報導

今（10）日有段台南宮廟陣頭人員互相推擠毆打的影片在網路上瘋傳，警方表示，是安南區以及西港區兩地的宮廟陣頭，在進出南鯤鯓代天府之際產生些微擦撞而引起的推擠叫囂糾紛，鬥毆人員後續依刑法妨害秩序罪嫌移送偵辦。

在網路上流傳的影片為兩派人馬互相推擠叫罵，甚至出手毆打攻擊，引起熱議。警方表示，經查證是安南區以及西港區兩地的宮廟陣頭，在進出南鯤鯓代天府之際產生些微擦撞而引起的推擠叫囂糾紛，經現場宮廟負責人立即制止，因此未向警方報案。

▲▼ 台南宮廟陣頭人員 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 安南區飛鳳殿陳主任委員致歉 。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼ 台南宮廟陣頭人員 。（圖／記者林東良翻攝）

另經比對網傳影片，疑似雙方有數名轎班成員有鬥毆情事，已掌握身分查緝到案說明，後續依刑法妨害秩序罪嫌移送偵辦。

安南區飛鳳殿陳主任委員表示，有關南鯤鯓發生的衝突事件，因為今天人很多天氣也很熱，造成了一些衝突，廟方這邊當下就阻止化解，對於造成社會困擾，廟方也在此致歉。

▲▼ 台南宮廟陣頭人員 。（圖／記者林東良翻攝）

▲數名轎班成員依刑法妨害秩序罪嫌移送偵辦。（圖／記者林東良翻攝）

學甲警分局呼籲，各地宮廟參與民俗廟會活動，務必遵守臺南市優質宮廟文化規定，約束所屬信眾不得發生脫序行為，否則警方將依法嚴辦。

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