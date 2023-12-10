評立委選舉民進黨恐「中輸」　游盈隆：明年三黨不過半可能性最大

▲游盈隆分析，明年民進黨要贏得總統問題不大，但國會過半顯得困難重重。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024大選倒數34天，除了總統選舉外，立委選情也是重中之重。台灣民意基金會董事長游盈隆10在臉書分析，民進黨要贏得總統大選基本上問題不大，但要國會過半就顯得困難重重，他估計，丟5到9席算小輸、丟10到14席算中輸、丟15席以上就是大輸，目前恐怕會是「中輸」，明年國會三黨不過半的可能性最大。

游盈隆表示，今年總統選情普遍感覺較冷，立委選情更冷，一般來說，選情冷對現任者較有利，但在某些特殊情況下，並非如此，以今年來說，完全執政的民進黨面臨八年魔咒的試煉，總統與立委選情壓力格外沈重，暫且不論總統選情，民進黨立委選情全面拉警報是遲早的事情。

游盈隆也分析，主要是四個因素造成，第一，民進黨完全執政近八年，最新全國性民調顯示，近六成選民不滿意其整體執政表現，強烈不滿意的甚至高達三成；第二，總統選舉藍白共推候選人雖失敗，但立委選舉方面，卻因民眾黨區域立委只提10席，藍白支持者可能在大多數選區合流，嚴重威脅民進黨現任立委，雖然這還要看藍白在總統選舉競爭中是否嚴重翻臉而定。

第三，游盈隆指出，2022地方選舉結果的後續影響深遠，因為國民黨大勝，在四都十縣市地盤上，佔據相對地方執政優勢，這種「反執政黨的選戰動能」一旦捲起，轄區內民進黨立委選情必將首當其衝；第四，2020年乘著蔡英文總統選戰氣勢第一次當選的民進黨11席立委，都應嚴加戒備，俗話說「海水退了，誰有沒有穿褲子，都看得很清楚」，過去四年立委問政表現好的比較沒問題，表現較差的只能挫咧等。

游盈隆直言，民進黨本是選舉起家的政黨，照理說，兵來將擋，水來土掩，看事辦事，本來也不是問題；但如今執政久了，不論是心態上、體態上或反應上，都不像過去那麼快、那麼靈活、那麼到位，也是不爭的事實。

「整體來說，2024總統與立委選舉，民進黨要贏得總統大選，基本上問題不大；但要國會過半，再度完全執政，就顯得困難重重」，游盈隆表示，民進黨內有識之士都心知肚明，問題是區域加不分區究竟會流失幾席，他有一個大略的估計，丟5到9席算小輸、丟10到14席算中輸、丟15席以上就是大輸，目前看來，他認為「中輸」可能性較大，未來仍需視賴蕭配氣勢強弱決定立委席次流失的程度。

游盈隆總結，2024立委選舉已進行到最後階段，從各種跡象看，三黨不過半的可能性最大，但究竟那一黨將成國會最大黨，還在未定之天，唯一可確定的是，民眾黨將擁有關鍵少數席次。