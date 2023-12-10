柯文哲爆脫產1.8億　朱立倫4點斥：重視公平正義就叫黨產會吐錢

▲朱立倫出席侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／新北報導

2024總統大選戰況激烈，民眾黨總統參選人柯文哲日前指控，國民黨主席朱立倫將1.8億黨產轉至私人基金會，避免遭黨產會凍結。朱今早受訪時駁斥表示，國民黨本來就設有智庫、基金會等，用以研究政策跟宣揚理念，「藍營窮到連每月3000萬薪資跟房租都要用募款的，柯是不是要呼籲黨產會把這些合法財產還給國民黨？」

朱立倫今日上午與國民黨總統參選人侯友宜、副總統灣參選人趙少康共同出席地方造勢，為藍營立委候選人張智倫站台輔選。面對柯文哲指控，朱2015年就知道黨產會將清查國民黨黨產，因此先轉移1.8億至私人基金會帳戶，避免黨產會凍結，朱受訪時四點回應，指柯文哲向來注重公平正義，沒有一個民主化30年的國家會清算、鬥爭在野黨，把合法取得的黨產凍結。

朱立倫指出，這些黨產包含在前總統李登輝任內的所得，很多黨工的退休金也在內，柯文哲若如此重視公平正義，是不是要一起呼籲黨產會，把這些合法取得的財產吐出來？朱強調，國民黨本來就設有智庫、基金會等，來研究政策跟宣揚理念，這是合法的基金會，不要聽黨產會的鬼話。

朱立倫更自嘲，全台灣媒體都知道，國民黨窮到每個月都要募款3000萬，來付薪水跟房租，完全靠基層相挺，「這些款項都是自籌的，民眾黨若有一天可以發展組織，一樣可以獲得這樣的成果。」

除了質疑朱立倫黨產問題外，柯文哲也嘲諷國民黨「侯趙配」是「急統」路線，朱回擊表示，外界都說他是標準的親美派，侯友宜也是「台灣土雞」，怎麼可能是急統？朱也批評，民進黨的台獨萬歲黨綱、台獨金孫候選人，認為捍衛中華民國跟兩岸維持現狀都是急統，千萬不要掉入民進黨的宣傳陷阱。