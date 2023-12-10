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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲轟「侯康配」急統　侯友宜嘆別抹紅：己所不欲勿施於人

▲▼侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會，侯友宜受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲侯友宜、張智倫聯合競選總部成立大會。（圖／記者黃國霖攝）

記者鄭佩玟／新北報導

針對民眾黨總統參選人柯文哲說「侯趙配」是走向急速傾中的路線，還說侯友宜是「近朱者赤、近墨者黑」。國民黨總統參選人侯友宜今（10）日受訪表示，柯文哲不要抹紅，己所不欲勿施於人，柯文哲也說兄弟登山各自努力，他們不互相攻擊。

侯友宜今日上午赴新北市中和區出席與國民黨籍立委參選人張智倫聯合競選總部成立大會，會前接受媒體聯訪時，侯友宜針對108課綱議題表示，窮不能窮教育，苦不能苦孩子，面對108課綱改變，不僅基礎科學被削弱，大學教授也反映物理、化學、微積分與自然科學在高中教學時數減少。以科技建國的國家卻削弱最擅長的理工，未來如何在科技領航產業，經濟發展跟國際競爭。

侯友宜也呼籲民進黨總統參選人賴清德不要製造世代對立，也不要用政黨高層力量攻擊一個老師，這讓大家非常厭惡。

至於如何加強中南部與青年選票。侯友宜說，趙少康昨天到台中與年輕人對話，得到很多好評，他面對青年遇到低薪、高房價與公平正義問題不斷提出解決辦法，希望讓年輕人買得起、住得起。

另外民進黨指國民黨貪官多，侯友宜則反擊，自己這輩子打擊犯罪，不論是貪官污吏或影響治安犯罪者，都絕不寬待、全力以赴，未來會成立新的特偵組，不分黨派，該辦就辦，還給台灣清廉政府。

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