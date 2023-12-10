立委激戰／港湖三姝鬥！李彥秀空陸防棄保　高嘉瑜政績牌固綠票

▲高嘉瑜、李彥秀、吳欣岱（由左至右）上演「三姝大戰」。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈、陳家祥／台北報導

立委選舉倒數34天，藍綠力爭國會過半，台北市第四選區（內湖南港）現任立委高嘉瑜力拚連任，獲得黨主席賴清德推薦，但仍陷入台灣基進立委參選人吳欣岱瓜分泛綠票源窘境，選情告急，外界看好捲土重來的國民黨台北市議員李彥秀可望輕騎過關，但李絲毫不敢不敢大意，除了陸戰外也強化空戰，並隨時做好民進黨操做棄保的準備。

台北市港湖區政黨結構藍大於綠，自2008年立委選制改為單一席次後，先後經歷國民黨前立委蔡正元、李彥秀3屆，直至2020年民進黨局勢大好，高嘉瑜最終以6700多票差距險勝李彥秀。然而，高嘉瑜立委任內屢屢砲口對內，引發基層支持者強烈不滿，今年她除再戰擁有組織優勢的李彥秀，又得面對吳欣岱分票危機，連任路相當艱險。

▲吳欣岱訴求「沈瑜（高嘉瑜）落彥（李彥秀）」參選台北市立委。（資料照／台灣基進提供）

為此，賴清德10月至今已3度親自前往港湖區，拉抬高嘉瑜聲勢，重申「民進黨100％支持高嘉瑜」、「一對一會贏」，但在11月底立委登記後，兩人至今僅在台北市百工百業賴清德後援會成立大會、全國暨台北競選總部成立大會等活動同台。

12月1日上午，高嘉瑜結束一早送車、站路口行程，前往立法院簽到後，隨即匆匆趕赴內湖湖光市場拜票。市場入口處高掛著吳欣岱的看板，內部也能見到李彥秀的宣傳文宣，而高則是熟門熟路地與攤商寒暄、發放競選文宣，一面高呼「賴清德不能沒有高嘉瑜」，一面與民眾合影，顯見其高知名度。

高嘉瑜受訪說，從市議員時期開始，她一直都是勤跑基層、努力向民眾宣傳政績，「當然這次大家認為比較艱困，因為內湖南港本身藍大於綠，泛綠其實沒有分裂的本錢，對手（李彥秀）又是來自政治世家，擁有強大組織、金錢奧援，各方面的條件都非常好」。

高嘉瑜說，對自己來說，把事情做好，一步一腳印踏實地拜票，就是最好的方式，最後結果則是交由選民決定。對於外界在她身上貼著「孤鳥」標籤，她說，一路以來都是沒有背景、靠自己打拚，而不是靠廣告看板、派系奧援等資源，但立委選舉不同於市議員，需要爭取5成以上的選票，因此，她要以政見、政績向民眾提出訴求，例如捷運東環段、汐東線的爭取，以及爭取實坪制、公設不計價等，讓大家知道，因為自己沒有建商的包袱，才更能為民眾發聲。

高嘉瑜坦言，她個人過去比較「我行我素」，在很多問政和想法上，會比較有自己的想法，且她希望拉近民意與黨意之間的距離，這是她一直以來努力的方向。

▲高嘉瑜前往內湖湖光市場拜票時，馬路對面高掛著對手吳欣岱的看板。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

另一方面，對於選情被外界看好，李彥秀仍舊不敢大意，她受訪表示，4年前輸過一次，因此，今年選舉策略都有做調整，把陸戰轉空戰，平常增加更多會勘外，也透過臉書、短影音方式分享給更多民眾，把陸戰空戰化，都是相較4年前不同的嘗試。

李彥秀直言，立委選舉和總統選舉有高度的連動性，即便外界再怎麼樣看好，變數都是存在的。她強調，陸戰該努力的一定會努力，極大化選民關注的議題，近期也不斷透過記者會延伸，讓更多的選民知道。

「不可控的因素，譬如國際因素、兩岸因素，還有綠營的民眾會不會操作棄保等」，李彥秀強調，不會說自己的選情穩定，完全不敢大意。她觀察，從近來的民調觀察，高嘉瑜、吳欣岱的民調差距不大，各有各的強項，各自都有一定的基本盤是兩方拉不走的。

李彥秀強調，會不會發生這些事情他不法預料，但會隨時做好民進黨操做棄保的準備，「都把可能選戰後期可能發生的狀況納入評估」。她強調，關鍵還是極大化自己的選票，「除了穩固基本盤外，極大化選票，中間選民、淺綠選票，一定要透過政見與服務拿下更多選票」。

▲侯友宜日前出席李彥秀聯合競總成立大會。（資料照／記者黃國霖攝）

▲李彥秀參與國民黨立法院黨團記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）