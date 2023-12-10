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選戰倒數34天！台中市警局：已抓26件選舉賭盤、17件賄選

▲▼林右昌,李文章,台中市警局長。（圖／記者許權毅翻攝）

▲內政部長林右昌今日訪視台中市警局，警方公布，目前已移送17件賄選案、26件選舉賭盤。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

選戰倒數最後34天，內政部長林右昌今日訪視台中市警局，與局長李文章、警局幹部進行座談。李文章指出，截至目前已移送賄選案件17件、選舉賭盤26件以及假訊息2件，交由台中地檢續辦。

林右昌在會中指示，為使選舉順利進行，必須強化選舉期間候選人人身及競選活動安全維護，同時應注意投開票所秩序及干擾投票案件應變處置，提高有效賄選情資布建及重點地區布雷。

此外，全國同步掃蕩及淨化選前社會治安，防範幫派槍械暴力危害與防制選舉賭盤，於選舉期間嚴守行政中立，展現強力執法遏止暴徒，尤其轄內有黑道幫派背景及特定政黨候選人加強監控，嚴防幫派介入影響選情，也要強化蒐報境外勢力介入選舉，確保本次選舉能平和順利。

▲▼林右昌,李文章,台中市警局長。（圖／記者許權毅翻攝）

李文章表示，在今年下半年開始為淨化選前治安，台中市今年截至10月為止，每10萬人口的全般刑案數僅636.51件，是六都最低的城市，在查緝非法槍彈、掃蕩幫派、檢肅毒品、打擊詐欺等領域，各項績效評核都拿下六都第一、特優等成績，績效斐然表現優異，在同仁努力下，治安維穩展現具體成效。

李文章說明，選情白熱化，已針對全市34位立委候選人、2位原住民立委候選人縝密規劃安全維護計畫，落實候選人人身、競選服務處所及競選活動安全維護，也會謹守「行政中立、依法行政」原則。

截至目前為止，已經移送賄選案件17件、選舉賭盤26件以及假訊息2件，交台中地檢署檢察官續行指揮偵辦。

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