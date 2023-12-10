藍軍大咖站台力薦姚正玉　籲下架民進黨恢復特偵組

▲台南市立委選舉第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，10日上午舉行侯友宜、姚正玉聯合競選總部成立大會，數千支持者到場熱情相挺，韓國瑜、黃健庭等多位藍營大咖站台力薦姚正玉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨提名台南市立委選舉第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，10日上午舉行侯友宜、姚正玉聯合競選總部成立大會，數千支持者到場熱情相挺，韓國瑜、黃健庭等多位藍營大咖站台力薦姚正玉，呼籲「台南要正義、票投姚正玉」，用選票教訓民進黨，恢復特偵組懲奸除惡、查辦貪腐。

侯友宜、姚正玉競選總部成立大會，人潮擠滿會場，除了總統候選人侯友宜、台北市長蔣萬安等推薦姚正玉的影音談話，包括前高雄市長韓國瑜、國民黨秘書長黃健庭、國民黨市黨部主委林進旺、不分區立委智庫執行長柯志恩等，為姚正玉披彩帶、授戰旗，送上預祝勝選的粽子等吉祥物。

韓國瑜壓軸登場強調，人民才是最大，只要民心思變，再困難的選區都有可能當選。最近，捍衛中華文化的北一女國文老師正被網軍出征，如果要切斷中華文化，是否要拆掉全台首學台南孔廟呢？下一代的孩子要如何教育？

韓國瑜說，台南地挖三尺都是綠的，黨外運動很辛苦，大家都希望台灣更好；但卅七年過去了，民進黨從清廉、勤政、愛鄉土，變成貪汙、腐敗、愛金錢，人民就要用選票懲罰民進黨。他進入立法院，一定配合姚正玉等恢復特偵組。

侯友宜台南市競選總部總幹事謝龍介表示，讓侯友宜當選，一定恢復特偵組懲奸除惡。目前，詐騙集團與民進黨新潮流最怕「侯康配」；詐騙一定要查辦，新潮流不倒、台灣不會好，只有讓「侯康配」當選，才可對抗這兩大集團。

現場還有市黨部主委林進旺、立委陳以信、前立委高思博等多位黨籍議員民代、社團負責人等，都接力上台發表演說，為姚正玉加油打氣。

姚正玉強調，選戰已進入最後一個月的白熱化階段，她還在等候對手辯論的回應，希望這一場選戰可以正面對決，不但要比個人條件、比參選理念，更要為國家大政方針說清楚講明白，為台南建設發展找活路。

姚正玉表示，從媒體人到參選立委，憑藉對國民黨、對國家的期待，挑戰強敵，她無所畏懼。民進黨台獨黨綱與意識型態治國，用國家資源壯大自己的政黨，用龐大經費軍購，軍人卻吃不飽，還要綠委爭取經費補助？實在荒謬。

姚正玉說，支持姚正玉進入立法院問政，她和對手超級比一比，對手不敢做、無法做到事，必將完全改變：第一，恢復台海和平，消弭戰爭風險，大家安心拚經濟。我們國民黨做得到，主張「一邊一國」的對手做不到。第二，開放陸客觀光，恢復並增加兩岸航點，全面活絡觀光產業。我們國民黨做得到，仇中、反中的對手做不到。第三，重新檢討國家能源政策，兼顧國家全安與經濟發展。國民黨做得到，受困於「非核家園」神主牌的對手做不到。第四，拓展兩岸經貿交流，台南優質農漁產品能就近銷往大陸。我做得到，找不到談判窗口的對手做不到。



第五，要求查明前瞻錢坑、高端炒股、台南光電、學甲爐渣、快篩小吃店、超思採購進口蛋等弊案，我敢要求打貪除弊，對手不敢自揭瘡疤。

姚正玉呼籲台南鄉親，讓國會多一位敢講真話、勇於監督政府的立委，少一位只為政黨私利護航、身陷派系爭鬥的民代。