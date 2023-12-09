雲林縣婦女後援會成立　舉例「鐵牛運功散」侯友宜眼眶泛紅謝慈母

▲侯友宜紅著眼匡感性分享，母親當時也是認為就讀警察學校吃公家飯至少是碗熱飯，對於離鄉打拼的孩子從不問收入與薪水，這就是天下父母心。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中國國民黨雲林縣黨部今（9）日舉辦總統立委選舉雲林婦女後援會成立大會，總統候選人侯友宜、雲林縣競選總部主委張麗善、全國婦女後援會總會長陳怜燕、雲林縣黨部主委陳瑞雄、立法委員參選人丁學忠、邱良閱出席，現場上千名婦女力挺侯友宜，希望一人一票將他送進總統府。

雲林縣黨部主委陳瑞雄指出，婦女是家庭的精神支柱，大家只有一個信念就是希望社會安定、家庭衣食無憂，婦女是國家前進的穩定力量，為家庭犧牲奉獻，在家裡絕對要尊重全心為家庭付出的女性，現在很多女性在職場上展露頭角，這麼努力都是為了要讓台灣成為「安居樂業」的樂土。

▲國民黨雲林縣黨部舉辦「2024政黨輪替台灣更好－總統立委選舉雲林縣婦女後援會」成立，現場上千名婦女力挺。（圖／記者蔡佩旻攝）

侯友宜指出，他與跟現場許多人一樣，在鄉下出生成長，當時雲林嘉義窮鄉僻壤，不出外討生活是吃不飽的，這就是農業縣，他說，父母經歷過日治與戰爭時代，經濟不好才期望孩子可以考上並就讀公立學校，所以雲林與嘉義許多人都當警察，學費最少，相信在場姐妹有親戚朋友當警察的，絕對將近三分之二。

侯友宜感性分享，當時隻身出外會想家、更想母親，那個年代廣告，我最記得「鐵牛運功散」，話筒裡的那一句「母仔，你有好一點嗎？」母親的回應卻是交代阿榮「你自己身體要顧好」。這句話對我影響甚深，「媽媽最大的心願就是孩子平安，外地打拼不一定要成功但是不能餓肚子」。母親也是認為我去讀警察學校吃公家飯至少是碗熱飯，我是這樣出外的心情，所以總惦記母親「妳身體有好一點嗎？」、「心情好嗎？」這就是天下子女、父母心。

「這才是總統」侯友宜說，將以當刑事警的專業、一輩子保家衛國的態度、用生命保護台灣的精神，聽人民的聲音、解決民眾的痛苦。侯友宜強調，選一個鄉下出身、沒背景、身經公僕職務多年、受過人民考驗的總統。也拜託鄉親，海線立委丁學忠、山線立委邱良閱，讓2位候選人與國民黨不分區立委進到國會讓政黨輪替。

▲侯友宜說，將以當刑事警的專業、一輩子保家衛國的態度、用生命保護台灣的精神，聽人民的聲音、解決民眾的痛苦。（圖／記者蔡佩旻攝）