陸CPI負成長引通縮憂慮　學者：「低通脹」表述更精確

▲大陸菜價大跌，譬如大白菜11月批發價最低每斤0.4元（人民幣，每台斤約1.4元新台幣）。（資料圖／CFP）

文／中央社

中國國家統計局今天發布的數據顯示，中國消費者物價指數（CPI）年減0.5%，工業產品出廠價格（PPI）年減3%。數據令外界擔憂中國是否陷入通縮，不過，中國的經濟分析師認為，表述為「低通膨」較為精確。

中國媒體界面新聞報導，雖然CPI連續兩個月負成長，PPI連續負成長14個月，但分析師認為，這並不意味著通縮格局已經形成。

東方金誠國際信用評估有限公司首席宏觀分析師王青表示，近2個月CPI連續負成長，主要是受到豬肉價格的拖累。但剔除波動較大的食品和能源價格，更能反映根本物價水平的核心CPI今年以來一直保持在0.4%以上，從這個角度看，尚不能說當前中國已形成了通縮格局，「低通脹」（低通膨）的表述可能更為準確一些。

他並指出，伴隨豬週期逐步走出底部，居民消費進一步修復，明年CPI年增率中樞有望從今年0.4%的低位回升至1.3%左右，通縮風險會進一步弱化。不過，當前及未來一段時間，低通脹都將是一個不爭的事實。

報導指出，中國人民銀行（中國央行）在三季度貨幣政策執行報告中調整了對中國通脹的看法。二季度貨幣政策報告認為，「物價有望觸底回升」；而三季度報告指出，「物價短期還將維持低位」。

人行指出，近期中國CPI徘徊於零附近，主要是受去年同期豬肉價格較快上漲的基數影響，核心CPI保持基本穩定，服務CPI較上半年還有所加快，與經濟恢復向好的走勢基本一致，PPI降幅也總體趨於收斂。中長期看，中國不存在長期通縮或通脹的基礎。

中國財信研究院副院長伍超明表示，由於去年豬肉價格漲幅處於較高水平，導致今年豬價增速持續負成長。此外，國際原油價格回落、服務需求恢復偏慢均不利於非食品價格企穩回升。

伍超明與王青均預計，年底消費旺季來臨對物價有一定提振作用，CPI有望在12月轉正。