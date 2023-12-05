大陸前11月「地方債規模直逼40兆」　過半用於還舊債

▲今年前11個月，大陸地方政府發行債券總計約人民幣9.14兆元 。（資料圖／CFP）

文／中央社

今年前11個月，中國地方政府發行債券總額達人民幣9.14兆元（約新台幣39.3兆），其中一半用於償還。整體發債金額不但創下同期新高，更超過去年全年的發債規模。

第一財經引述中國公開發債數據，今年前11個月，中國地方政府發行債券總計約人民幣9.14兆元，遠遠超過去年全年約7.4兆元的發債規模。進一步分析今年發行的地方債，其中再融資債券規模約4.59兆元，年增約82%，新增債券4.55兆元，年減約4%。

報導指出，數據顯示今年中國地方政府發債速度大幅增加，主要是由於「再融資債券」規模大增，而再融資債券規模增加的原因有兩個，其一是今年地方政府到期債券本金預計達3.6兆元左右，而地方財政壓力仍大，需要擴大再融資債券發行規模，借新還舊，緩解地方償債壓力；另一個原因則是為了防範地方政府債務風險，中國財政部允許地方政府發行特殊再融資債券，藉此延長債券贖回的期限，降低財政風險。

今年10月份以來，貴州、天津、雲南、湖南、內蒙古、遼寧、吉林、重慶、廣西、安徽等20多個省市，累計發行特殊再融資債券超過1.3兆元，而去年地方發行特殊債規模僅2千億元。

然而隨著地方政府債券發行規模創新高，地方政府的債務餘額也明顯成長。

報導引述財政部資料顯示，截至2023年10月底，全中國地方政府債務餘額約40.1兆元，是地方政府債務餘額首次突破40兆元大關，而在2019年之前，這個數字還不到20兆元。

報導分析，從疫情以來，地方政府債務規模快速成長，自然與疫情期間中國加大財政擴張力道、大幅增加地方舉債規模有關，然而，目前地方政府債務餘額仍在中國全國人大批准的42.2兆元以下，代表地方政府債務風險總體安全可控。