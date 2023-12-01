中國經濟發展特徵　分析：講發展又要有產業安全

▲大陸經濟正面臨新挑戰。（圖／CFP）



文／中央社記者呂佳蓉台北1日電

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊今天表示，中國面對挑戰有一很大特徵，現在不只要發展，還要有產業安全，這造成外資會搞不清楚如何合規合法。

兩岸政策協會今天舉辦「中國經濟下行與台灣因應」座談會。

劉孟俊在會中指出，中國上半年主要提振投資的是國有企業；下半年則強調擴大內需，強化民營經濟，因為如果民營經濟不投資，會帶動不起經濟發展。

劉孟俊接著表示，中國面對挑戰有一很特徵。過去的改革開放，產業偏向發展，即提供各種優惠措施。現在不只講發展，還有產業安全，比如實施網路安全法、數字安全法、反間諜法等。

他表示，這會造成強調「安全」，但外資投資會搞不清楚如何合規合法，比如現在外資企業母公司的人員就不太願意前往中國。

政大財政系教授黃智聰指出，西方企業正在實施去風險化，中國的反間諜法令外國非常擔心。未來的中國經濟發展如果持續改革開放，還可以坦途，但若只是依賴實施擴張性財政政策或貨幣政策，仍會讓外界對其發展有疑義。

台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致說，過去中國崛起最重要的力量，外資與房地產都已匱乏。現在很多國家開始去思考如何與中國去風險。

吳瑟致表示，對於台灣而言，與外國不同的是與中國有地緣政治的影響，過去強調兩岸經貿的緊密程度，現在應審視其中的風險。