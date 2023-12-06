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大陸 大陸焦點 特派現場

穆迪將信評展望降至負面　陸官方「感到失望」：沒必要擔憂　

▲中國大陸財政部大樓。（圖／CFP）

▲中國大陸財政部大樓。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

信評機構穆迪（Moody’s）5日將中國大陸主權債信評等展望降至「負向」。對此，大陸財政部表示「感到失望」，並強調中國經濟將保持回升向好態勢，穆迪的擔憂是「沒有必要的」。

大陸財政部指出，今年以來，面對複雜嚴峻的國際形勢，在全球經濟復甦勢頭不穩、動能減弱的背景下，大陸宏觀經濟持續恢復向好，高質量發展穩步推進，尤其是三季度以來，積極變化進一步增多，經濟增長新動能持續發揮積極作用，預計將保持回升向好態勢，「中國仍是世界經濟穩定增長的重要引擎。」

大陸財政部稱，國際貨幣基金組織預計今年中國對全球經濟增長的貢獻率超過30%， 與經濟恢復向好的態勢相適應，財政收入保持恢復性增長。

據介紹，大陸前三季度全國一般公共預算收入按年增長8.9%，其中，全國稅收收入增長11.9%，而這得益於今年以來經濟持續恢復、總體回升向好的帶動。

財政支出方面，大陸財政部表示，進度合理加快，重點支出保障有力，前三季度全國一般公共預算支出按年增長3.9%，社會保障和就業、教育、科學技術、衛生健康、農林水等重點領域支出得到較好保障；地方財政收入普遍保持正增長，地方一般公共預算收入按年增長9.1%，近半數地區增速達到兩位數。

大陸財政部最後強調，這些事實均表明，大陸經濟正在轉向高質量發展，經濟增長新動能正在發揮作用，有能力持續深化改革、應對風險挑戰，「穆迪對中國經濟增長前景、財政可持續性等方面的擔憂，是沒有必要的。 」

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