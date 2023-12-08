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大陸 大陸焦點 特派現場

「趨勢科技」研發部門撤離大陸　知情者：與反間諜法有關　

▲▼ 趨勢科技。（圖／視覺中國）

▲趨勢科技。（圖／視覺中國）

文／中央社

中國網路公眾號「感知芯視界」今天披露，全球知名網路安全公司「趨勢科技」（Trend Micro）研發中心即將撤離中國，核心技術打算轉移至加拿大，知情者透露，一切與反間諜法有關。

感知芯視界表示，知情人士透露，趨勢科技這波裁員只限於研發部門約莫70人，其他部門幾乎沒調整。

感知芯視界說，據了解，裁員起於上個月，目前接近尾聲，趨勢科技這次撤離還打算帶走若干員工，凡同意赴加拿大也可以經協調躲過被裁。

趨勢科技（Trend Micro）1988年成立於洛杉磯，專提供防毒軟體、防火牆、雲端安全等服務，創辦人和董事長來自台灣，並於東京、矽谷及台北設置據點，目前在全球69國設分公司，員工總數約7000人。

趨勢科技中國總部建置於南京，研發中心設置於雨花台區軟體谷，始於1997年8月，員工500人，雖說只裁研發部門，但消息曝光仍引發高度關注，更多人不解，趨勢科技為什麼轉移研發部門？

美國自由亞洲電台（RFA）7日報導，70人被裁大約占趨勢科技中國員工總數的14%，中國網路業從業者曹永樂指出，因中國「反間諜法」與「國家安全法」的威懾且規範趨嚴，中國政治環境不再適合國外網企發展。

曹永樂表示，趨勢科技以研發防毒軟體和防火牆著稱，若研發部門續留中國，可能存在安全風險，而且現在全球大型網企都撤離中國市場，這是個趨勢，尤其因中國晶片進口受限於美國，導致伺服器業者爭相出走。

趨勢科技的出走令多數中國網友同聲一嘆並表示：「外資為什麼都離開了？」、「從南京趨勢科技畢業了，歷史上第一次裁員，公司很好，可惜了。」

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