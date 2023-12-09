打卡給摸奶害飲料店關門　台中「E奶榨汁姬」PO上空照被判刑

▲台中一名化名「E奶榨汁姬」的25張姓女網紅在網路上傳露奶照，被法院判決拘役40日，緩刑兩年。（圖／翻攝推特）



記者游瓊華／台中報導

台中一名化名「E奶榨汁姬」的25張姓女網紅，5月在推特發文，聲稱只要到新開幕的飲料店「找小芸」就可以免費摸奶，不僅張女被依妨害風化罪送辦，飲料店也被總公司終止加盟，才開幕7天就拆招牌，結束營業。但張女將大尺度的露奶照片上傳到推特個人頁面讓網友任意觀覽，法院妨害風化罪，判決張女拘役40日，得易科罰金，緩刑兩年，可上訴。

張女今年5月為替新開幕飲料店宣傳，竟在推特貼文指稱，民眾來買飲料，說出「找小芸」就可以享福利，暗示能夠觸碰胸部，還有男客人消費後在網上分享「真的能摸奶」，秀出兩人合照，引起社會譁然。事後飲料店總公司怒發聲明，並拔掉該店加盟權，飲料店也僅開幕1周就被迫拆招牌結束營業。

檢方起訴指出，張女在今年5月16、17、18、20、21日，以暱稱「E奶榨汁姬台中工作室群組歡迎加入」多次張貼大尺度的露奶照片到推特，供人瀏覽觀看，警方在網路巡邏時發現。

檢方認定，張女張貼的推特頁面是任何人都可瀏覽，無法有效隔絕未成年人或無意接觸、觀覽該猥褻內容的成年人，觸犯刑法以網際網路供人觀覽猥褻影像罪嫌，依5個犯罪行為將她起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。不過，台中地院認為，張女所為係基於單一犯意，於密切接近之時、地實施，侵害同一社會法益，各行為之獨立性極為薄弱，應論以接續犯論罪。

此外，法院認為，張女犯後坦承、無前科，經過此教訓已知悔悟，判她拘役40日，得易科罰金，緩刑2年，全案還可上訴。