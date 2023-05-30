女網紅小芸被捕畫面曝光！遭2警從飲料店內帶出　上警車前還回頭望

記者白珈陽／台中報導

台中市北區「軍茶」北平店傳出鹹濕露出風波，一名張姓女網紅在網路社群PO文，稱只要男客說出密語「找小芸」即可摸胸部，引起社會譁然。今天（30日）晚間網路流傳一段影片，疑為張女遭到警方帶回，經轄區台中市第二警分局證實，確是張女遭警方前往該手搖飲店帶回偵辦的畫面。

12秒畫面顯示，1名髮色鮮紅、穿著清涼的女子，被2名員警從手搖飲店內帶出，就在上警車前，女子還回頭望了店內一下，不知是慌張、還是害怕。記者向警方求證，警方證實，該段畫面確為昨晚員警前往店家，將涉案女子帶回所內的過程。

▲1名髮色鮮紅、穿著清涼的女子，被2名員警從手搖飲店內帶出。（圖／民眾提供）

據查，「軍茶」北平店日前有一名推特女網紅前往該店進行「攤販露出」活動，並有男網友上傳露點照，稱「軍茶北平店，我來打卡摸奶了，送珍珠還送飲料超開心，大家趕快來找小芸，記得要說通關密語，『找小芸』喔！」、還有網友分享心得「有摸到奶超開心的！」等語。

案經警方從網路巡邏，發現該手搖飲店有散播不雅圖片招攬客人之行為，因此於29日晚間6時許，前往將張姓女網紅（26歲）帶回，並依散布、播送、販賣、製造持有猥褻物品罪嫌移送台中地檢署偵辦。

此外，軍茶總部也表示，「軍茶」北平店使用違反公序良俗的行為招攬營業，除了已經觸法之外，也嚴重地影響公司、各加盟店的聲譽。因此，總公司已寄發存證信函，並即刻與該加盟主終止共同合作合約。此外，也要求加盟主將店面的商標、圖示都拆除。