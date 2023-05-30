鹹濕攬客進警局！E奶網紅辯露點「沒什麼」：台灣可以開放一點

記者許權毅／台中報導

台中市「軍茶」北平店傳出鹹濕招客，一名26歲張姓女網紅在推特發文，要男客說密語「找小芸」即可摸奶，事情傳開後，店家遭總部勒令停業7天，張女被依妨害風化送辦。張女則辯稱，自己是幫客人做臉，沒有性交易，拍露點照只是個人觀念開放，還稱「台灣可以開放一點」。

▲軍茶台中北平店鹹濕招客，自稱協助的張女讓男客摸奶，被警方依妨害風化送辦。（圖／翻攝推特、記者許權毅攝）



張女化名「E奶XXX」在經營推特帳號，替飲料店軍茶北平店做「攤販露出」活動，要民眾來買飲料，說出「找小芸」就可以享福利，意旨能夠觸碰胸部，還有男客消費後在網上分享「真的能摸奶」，秀出兩人合照，相當誇張。

▲女網紅在推特不斷張貼「活動」消息，果真吸引不少男客。（圖／翻攝推特）



附近店家透露店家生意好，曾目擊有男客被帶進店裡頭，明顯不是正常消費模式。而該家飲料店也僅短短營業7天，就發生離譜事件。

案經台中市第二分局查處，掌握數張不雅照後，昨日將張女帶回派出所訊問。據悉，張女供稱是在飲料店二樓經營理容工作室，是為了幫忙店家宣傳，才會做出此舉，張女辯稱是因為個人觀念開放，還稱「台灣能更開放一點」，只是露點照片沒什麼，否認從事性交易。

不過，張女此舉明顯觸碰法律底線。警方依照證據，認定張女散布猥褻物品，依妨害風化罪函送，最重可處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金。

而軍茶北平店今日將攤位收起，店前還張貼多張告示，寫下「因北平店朋友的個人行銷行為，受軍茶總部勒令停業7日，要求限期改善！對購買飲品的顧客感到萬分抱歉！」

軍茶總部則發出聲明表示，經調查，本案件為該店加盟主友人於開幕時為幫忙衝人氣之個人行為，「本公司事前並不知情，亦不可能要求加盟店有違反公序良俗之行為，因上開照片、文字已嚴重影響公司聲譽，本公司已令該加盟店停止營業，並會追究相關人等有關影響本公司商譽之行為。」