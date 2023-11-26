巨乳妹好市多自拍露奶片喊「解鎖成就」　再賣性愛片下場曝



▲張姓網紅到好市多自拍胸部裸照，被處拘役70日。（圖／翻攝自推特、FansOne，下同）

記者郭玗潔／嘉義報導

身材火辣的張姓網紅經常在推特分享性愛文字和相關影照，不到2個月就累積10萬粉絲，去年她又到嘉義好市多自拍胸部裸露影片，還分享到推特說「嘉義好市多解所(鎖)成就」，並在社群平台販賣自己的性愛影片和照片，遭網友檢舉後，被檢方依妨害風化起訴。嘉義地院簡易判決審理，依犯散布猥褻影像罪、販賣猥褻影像及照片罪，合併處她拘役70日，可易科罰金7萬元，並沒收她手機和犯罪所得2萬元。全案還可上訴。

判決指出，張女去年7月21日晚間7點多前往嘉義好市多，拿手機自拍裸露的胸部後，再把影片上傳到Twitter說「嘉義好市多解所(鎖)成就」。另外又於同年8月到10月間，在台中某旅館內拍攝性愛影片和照片，再上傳到FansOne社群網站，以訂閱制每個月收599元，向使用者兜售性愛照和影片，大膽作風遭到網友檢舉。

張女到案時坦承犯行，供稱有時完全沒有收入，有時1個月獲利約2到3萬元。法官認為他犯案時間約1個半月，犯罪所得以最低獲利2萬元計算，另審酌她犯後坦承犯行，態度尚佳，販售的猥褻影像數量也不具規模等情，依犯散布猥褻影像罪、販賣猥褻影像及照片罪，合併執行拘役70日，可易科罰金7萬元。另沒收犯案手機和犯罪所得2萬，全案還可上訴。