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妹子怕熱穿這套出門！朋友罵「奶露出來了」　全場看傻：拜託絕交

▲▼天氣 暖冬 炎熱 冬季高溫 變天。（圖／記者屠惠剛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

時序逐漸進入夏天，不少人的衣櫃已經換季。一名女網友透露，因為自己很怕熱，近日出門就穿了一件小可愛背心加上透膚外套，沒想到卻被朋友罵「奶露出來了」，讓她覺得很受傷，不知道該怎麼調適心情。文章曝光後，網友紛紛安慰「穿開心就好」，也有人猜測朋友的想法。

原PO在Dcard發文表示，日前出門的時候，穿了一件小可愛背心，搭配透膚襯衫外套，下半身則穿上牛仔長褲，沒有露出肚子，只有胸口露出大片的肌膚。未料朋友看到後卻嫌說，「穿太少，奶都露出來了」等話，讓她覺得很受傷。

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原PO表示，她平時不會穿這麼露，大多都是穿緊身的衣服，但因為真的很怕熱，加上對腿沒有自信，以前也經常因為身材被嘲笑，所以只能靠上半身穿薄一點來散熱，否則出門10分鐘就會大汗淋漓。雖然知道朋友應該沒有惡意，但她心裡依舊覺得不舒服，不知道該怎麼調適心情。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO被朋友嫌穿太少。（圖／翻攝自Dcard）

文章曝光後，不少網友紛紛表示「這樣不會穿太少，勸她少管閒事」、「別人的嘴管不了，先冷靜個2、3天可能就不會那麼難受，如果仍氣不過的話，可以跟她表明不喜歡這樣的說法」、「不用理她，妳只需要檢討為什麼要跟這種人當朋友」、「拜託絕交，憑什麼管我穿衣服」、「我也都像妳一樣背心+透膚罩衫，不過我還穿那種超短熱褲，自己穿舒服最重要，不用太在意他人評論」、「穿太少就穿太少啊，又沒差，適合自己就好」。

也有人幫朋友緩頰稱，「可能跟妳講話很尷尬，眼睛不知道要看哪」、「可能因為妳很少穿這種，妳穿久了妳自己習慣了，她們也不會覺得怎麼樣，我覺得如果是很好的朋友不會怎麼樣吧？」「個人穿著是個人的事沒錯，但妳也是別人景觀的一部分，如果真的只是出去玩，我覺得對方管太多，但如果是見上司、長輩、客戶之類的，這樣確實很不合適」。

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