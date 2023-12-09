憂侯康「555方案」遭疑撒幣　柯志恩：負責任政府必須投資青年

▲國民黨智庫執行長柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日公布青年購屋政策，提出「555方案」，只要符合5條件，青年購屋貸款可全額貸免頭期款，利息補貼0.5%；5年後利息由公股銀行減半碼計算，利息也將優惠5年。對此，國民黨智庫執行長柯志恩表示，555方案就是希望更務實的解決年輕人買房的困境，或許有人會質疑大量的貸款，不僅撒幣也會造成負擔，但他們相信，一個負責任的政府就必須投資青年、協助青年減輕風險，並營造信用良好、誠實負責的環境與未來。

柯志恩8日在臉書發文指出，不管在哪個時代，大家都希望用辛苦賺的錢買自己的房子，但是蔡政府任內房價上升30%，如今要買房必須不吃不喝9年才買得起，若以雙北房價來看至少也要12到15年，對於持續低薪的青年來說根本難以負擔。對於很多年輕人來說，所賺的錢都拿來付房租了，更不用說買房頭期款都付不出來，雖然目前有新青安貸款，但卻有四大不足，包括「沒有年齡限制、沒有排富規定、沒有首購規定、沒有轉售規定」，難以支撐年輕人的需求。

柯志恩表示，侯康團隊在「青年侯康貸、購屋免頭款」記者會中提出555方案，包括「貸款額度最高1500萬元、最高可全額貸免頭期款」、「利息補貼0.5%，5年後減半碼」、「利息優惠5年」，就是希望更務實的解決年輕人買房的困境。或許有人會質疑大量的貸款，不僅撒幣也會造成負擔，但他們相信，一個負責任的政府就必須投資青年、協助青年減輕風險，並營造信用良好、誠實負責的環境與未來。

柯志恩強調，讓大家「安居樂業」是他們最堅定的目標，安居就是「想買買得起，想租租得到」，不論是透過釋出公有地來增加社宅、地上權住宅，或是解決頭期款問題，都由政府來承擔，年輕人只管打拚自己的未來，給自己圓夢的機會。