陸年度網路流行語（上）／MBTI測試年輕人圈爆紅　i人e人登第一　

▲大陸《語言文字周報》主辦的2023「十大網路流行語」8日公布結果。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

由大陸《語言文字周報》主辦的2023「十大網路流行語」8日公布結果，其中「i人/e人」登上榜首，緊接著有「顯眼包」、「特種兵旅遊」等，引發熱議。

據《澎湃新聞》報導，來自華東師範大學、上海師範大學的專家學者齊聚上海教育出版社，共同徵集統計出本年度「十大網路流行語」。

按排名先後順序分別是，「i人/e人」、「顯眼包」、「特種兵旅遊」、「×門」、「遙遙領先」、「多巴胺××」、「孔乙己文學」、「公主/王子，請××」、「你人還怪好的嘞」、「挖呀挖呀挖」。文章整理介紹每個用語的具體意義，其中榜單前五介紹如下。

▲MBTI全稱為邁爾斯-布里格斯類型指標（Myers-Briggs Type Indicator），四項偏好可交叉組成16種人格類型。（圖／翻攝自16personalities）

i人/e人

2023年一款名為MBTI的測試在年輕人中爆紅，取代星座成為最流行的社交標籤。「i人」和「e人」出自MBTI測試中代表「注意力方向」的兩種傾向，分別為內向內傾（Introversion）和外向外傾（Extroversion）。

這兩種類型的人在社交行為上有顯著差異，「i人」通常更喜歡獨處，不太熱衷於社交活動；「e人」則喜歡與外部世界互動和交流。年輕人經常利用MBTI來探討彼此的性格特點，彰顯自我、接納自我、求同存異。

▼ mbti的16種人格。（圖／翻攝自16personalities）

顯眼包

「顯眼包」原義是一個人過於張揚、愛出風頭，甚至到了令人尷尬的地步。在網路社交語境中，這個詞卻演變成褒義詞，用來形容那些引人注目、個性鮮明的人或物。

「顯眼包」這個詞的流行，部分得益於快手一位網紅主播，一些出格行為和互動讓粉絲們紛紛用「顯眼包」來形容。這個詞通過戲謔和誇張的方式，讚美那些敢於展示自我、不懼他人眼光的行為。

▲「特種兵旅遊」借用「特種兵」軍事術語，暗指「極限挑戰」特性，要快速有效率完成旅遊打卡任務。（圖／新華社）

特種兵旅遊

「特種兵旅遊」也稱「特種兵式旅遊」，指高強度的旅行方式，即在週末或節假日等有限的時間內，遊覽盡可能多的景點，其特點在於時間緊湊、遊玩的景點多而花費低，因此廣泛受到大學生等年輕人群體的歡迎。

×門

「×門」指一些人出於對某樣東西超乎尋常的喜歡，遂聚集成一個虛擬陣營。此前多用於亞文化內部的圈子。真正讓「×門（永存）」成為網路熱詞的，是麥當勞喜愛者自發形成的「麥門」。

遙遙領先

「遙遙領先」本義是遠遠走在最前面，不過，2020年10月華為Mate40系列發布會上，余承東多次使用「遙遙領先」來形容華為手機在各項技術上與競爭對手的差距；2023年8月，華為宣布推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃」時，很多網友都用「遙遙領先」來調侃這一系列的產品。

流行語中，這個詞一方面被用來稱讚技術創新和產品實力，另一方面也被用來微諷某種誇張的說話風格。

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