　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸年度網路流行語（上）／MBTI測試年輕人圈爆紅　i人e人登第一　

▲▼ 大陸《語言文字周報》主辦的2023「十大網路流行語」8日公布結果,十大網路流行語。（圖／澎湃新聞）

▲大陸《語言文字周報》主辦的2023「十大網路流行語」8日公布結果。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

由大陸《語言文字周報》主辦的2023「十大網路流行語」8日公布結果，其中「i人/e人」登上榜首，緊接著有「顯眼包」、「特種兵旅遊」等，引發熱議。

據《澎湃新聞》報導，來自華東師範大學、上海師範大學的專家學者齊聚上海教育出版社，共同徵集統計出本年度「十大網路流行語」。

按排名先後順序分別是，「i人/e人」、「顯眼包」、「特種兵旅遊」、「×門」、「遙遙領先」、「多巴胺××」、「孔乙己文學」、「公主/王子，請××」、「你人還怪好的嘞」、「挖呀挖呀挖」。文章整理介紹每個用語的具體意義，其中榜單前五介紹如下。

▲▼ mbti的16種人格。（圖／翻攝自16personalities）

▲MBTI全稱為邁爾斯-布里格斯類型指標（Myers-Briggs Type Indicator），四項偏好可交叉組成16種人格類型。（圖／翻攝自16personalities）

i人/e人

2023年一款名為MBTI的測試在年輕人中爆紅，取代星座成為最流行的社交標籤。「i人」和「e人」出自MBTI測試中代表「注意力方向」的兩種傾向，分別為內向內傾（Introversion）和外向外傾（Extroversion）。

這兩種類型的人在社交行為上有顯著差異，「i人」通常更喜歡獨處，不太熱衷於社交活動；「e人」則喜歡與外部世界互動和交流。年輕人經常利用MBTI來探討彼此的性格特點，彰顯自我、接納自我、求同存異。

▼ mbti的16種人格。（圖／翻攝自16personalities）

▲▼ mbti的16種人格。（圖／翻攝自16personalities）

顯眼包

「顯眼包」原義是一個人過於張揚、愛出風頭，甚至到了令人尷尬的地步。在網路社交語境中，這個詞卻演變成褒義詞，用來形容那些引人注目、個性鮮明的人或物。

「顯眼包」這個詞的流行，部分得益於快手一位網紅主播，一些出格行為和互動讓粉絲們紛紛用「顯眼包」來形容。這個詞通過戲謔和誇張的方式，讚美那些敢於展示自我、不懼他人眼光的行為。

▲▼ 十一連假,國慶連假,大陸國慶連假,大陸景區 。（圖／新華社）

▲「特種兵旅遊」借用「特種兵」軍事術語，暗指「極限挑戰」特性，要快速有效率完成旅遊打卡任務。（圖／新華社）

特種兵旅遊

「特種兵旅遊」也稱「特種兵式旅遊」，指高強度的旅行方式，即在週末或節假日等有限的時間內，遊覽盡可能多的景點，其特點在於時間緊湊、遊玩的景點多而花費低，因此廣泛受到大學生等年輕人群體的歡迎。

×門

「×門」指一些人出於對某樣東西超乎尋常的喜歡，遂聚集成一個虛擬陣營。此前多用於亞文化內部的圈子。真正讓「×門（永存）」成為網路熱詞的，是麥當勞喜愛者自發形成的「麥門」。

遙遙領先

「遙遙領先」本義是遠遠走在最前面，不過，2020年10月華為Mate40系列發布會上，余承東多次使用「遙遙領先」來形容華為手機在各項技術上與競爭對手的差距；2023年8月，華為宣布推出「HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃」時，很多網友都用「遙遙領先」來調侃這一系列的產品。

流行語中，這個詞一方面被用來稱讚技術創新和產品實力，另一方面也被用來微諷某種誇張的說話風格。

►►陸年度網路流行語（下）／挖呀挖登榜　「孔乙己文學」引共情

ET快訊
羽生結弦結婚105天「要付天價贍養費」！　驚人數字曝
9種電器「不要插延長線」！　早晚釀火災
野生峮峮「0偽裝逛寶可夢中心」穿超辣！胸上全光露白肌
五月天為何遭追殺？　陸媒爆「假唱調查結果」：恐無解
賴清德點3立委「五五波」應該贏下來　肯定1現任藍委「正派」
歡樂耶誕城女遭偷拍！　29歲男「腳一直伸過來」
不是水煮！水餃「最強吃法」曝光　內行點頭：皮不會破

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸年度網路流行語（下）／挖呀挖登榜　「孔乙己文學」引共情

陸年度網路流行語（上）／MBTI測試年輕人圈爆紅　i人e人登第一　

家長讓兒騎「馬戲團老虎」拍照！　文旅局：不在批准範圍內

快訊／中國海警控3菲律賓公務船「侵闖黃岩島」　依法實施管控　

陸公布最新考古成果！　距今5800年至3800年劃為「古國時代」

5連鞭？五菱汽車要媒體人「道歉15天」　反被罵爆急喊停

認識25天閃婚！65歲港男表真心　「8千萬房產」全轉39歲嬌妻名下

東森自然美解放美容師雙手 總裁王令麟：明年春天升級「科技美容」

《寒單》導演黃朝亮西進拚事業　新片拍老兵安葬「促兩岸理解」

少年偷媽媽15kg黃金「賣掉買藍寶堅尼」！母一聽氣瘋

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

函館沙丁魚集體死亡　海岸堆滿數千噸魚屍

彰化男不滿被分手！闖果園砍女友20刀奪命

阿翔被爆國文只考30分！　浩子狂嗆：別再教小孩

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

陸年度網路流行語（下）／挖呀挖登榜　「孔乙己文學」引共情

陸年度網路流行語（上）／MBTI測試年輕人圈爆紅　i人e人登第一　

家長讓兒騎「馬戲團老虎」拍照！　文旅局：不在批准範圍內

快訊／中國海警控3菲律賓公務船「侵闖黃岩島」　依法實施管控　

陸公布最新考古成果！　距今5800年至3800年劃為「古國時代」

5連鞭？五菱汽車要媒體人「道歉15天」　反被罵爆急喊停

認識25天閃婚！65歲港男表真心　「8千萬房產」全轉39歲嬌妻名下

東森自然美解放美容師雙手 總裁王令麟：明年春天升級「科技美容」

《寒單》導演黃朝亮西進拚事業　新片拍老兵安葬「促兩岸理解」

少年偷媽媽15kg黃金「賣掉買藍寶堅尼」！母一聽氣瘋

小S大女兒被長輩說「老二比較漂亮」！心碎緊抱娃娃　她怒罵：口無遮攔

2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

去警局問事情不給錢！警下秒掏出手槍上膛　她「頭部中彈」命危

中信兄弟宣布網羅陳俊秀　後天公布黃衫背號

加路蘭風景區驚見大量油汙染礁石　疑船隻偷排廢油...宜花東全中

繼預售屋後　板橋2「捷運宅」成交單價也上100萬元

一睹「返老還童」福伯風采！《印第安納瓊斯：命運輪盤》全系列5部曲Disney+熱播中

彰化老宅咖啡廳！「1＋1＋1濃縮咖啡」山丘磅蛋糕、中式糕點必吃

大讚王鴻薇「國會俠女」！　盧秀燕：不畏惡勢力、敢得罪人

美麗島民調／侯康配緊追賴蕭配差5百分點　柯盈配止跌回到17.3％

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

大陸熱門新聞

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

認識25天閃婚！65歲男8千萬房產全送給嬌妻

5連鞭？五菱汽車要求道歉反被罵

王令麟：東森自然美春天升級「科技美容」

童顏女老師下班出校門被誤認學生...遭警衛攔下

千萬級女網紅　復出僅3分鐘再被封禁

母求大眾捐款220萬　讓她女兒讀名校

小鵬汽車：福斯50億元入股已完成

《寒單》導演黃朝亮　西進拚事業

五月天若被認定假唱　恐面臨百億賠償金

最新考古成果！陸將這些年劃為「古國時代」

向海外客招手　陸調降簽證費

年終獎不看業績！公司改跑步領現金

犬隻疲憊不堪！陸網呼籲取消雪橇犬載客

更多熱門

相關新聞

陸年度流行語！「孔乙己文學」引共情

陸年度流行語！「孔乙己文學」引共情

最新公布的大陸年度十大網路流行語中，「多巴胺××」、「孔乙己文學」等詞上榜。其中，大陸年輕人藉由文豪魯迅小說中的角色「孔乙己」，表達當今就業環境嚴峻下，學歷成為思想負擔，找不到理想工作又不想去做「低端勞動」的無奈。

「有錢就是任性」陸媒盤點流行語

「有錢就是任性」陸媒盤點流行語

流行語「Hold住」紅透兩岸

流行語「Hold住」紅透兩岸

關鍵字：

2023大陸十大網路流行語大陸2023十大網路流行語網路流行語

讀者迴響

熱門新聞

5姊弟住賣場地下室3個月　每天靠35元過活

19歲脫光拍床戲！爸隔6年仍不敢看

傳醫拍病患下體發推特　臺南醫院否認

「台南醫師」偷拍病患豪乳PO網！　真實身分遭肉搜起底

出軌職業排行公開！第一名有15％偷吃同事

108新課綱刪古文　醫科女神點名《勸學》：垃圾文章

物理學家李怡嚴8500萬積蓄　全捐清大

女學生誤刷弟弟悠遊卡「挨罰50倍」　北捷回應

國光海溝女神涉詐　曾秀胸部頂桌撩男

陳俊秀轉戰中信兄弟　下周一加盟

少年偷媽媽15kg黃金　賣掉買藍寶堅尼

激戰水濂洞人妻！小王爽喊：變成我的形狀了嗎

25歲女175人斬！驕傲公布「職業名單」

媽去超商驚覺「女兒在拍A片」！

中華隊明勝菲律賓　晉級亞錦賽冠軍戰　

更多

最夯影音

更多
輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣

輪椅生首次參加接力賽　同學齊心為他加油打氣
台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

台北寶可夢中心開箱！快龍、皮卡丘門口迎接❤

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

芭樂女果農斷氣前電話求救　家屬心痛怒罵：恐怖情人

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

17直播主VS鋼鐵人球員！　單手對打被電慘、訓練秒累癱

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

台北寶可夢中心人潮大爆滿　上千粉絲圍新光三越兩大圈

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面