陸年度網路流行語（下）／挖呀挖登榜　「孔乙己文學」引共情

▲ 大陸《語言文字周報》主辦的2023「十大網路流行語」8日公布結果。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

最新公布的大陸年度十大網路流行語中，「多巴胺××」、「孔乙己文學」等詞上榜。其中，大陸年輕人藉由大文豪魯迅小說中的角色「孔乙己」，表達當今就業環境嚴峻下，學歷成為思想負擔，找不到理想工作又不想去做「低端勞動」的無奈。

據《澎湃新聞》報導，由大陸《語言文字周報》主辦的2023「十大網路流行語」8日公布結果，按排名先後順序分別是，「i人/e人」、「顯眼包」、「特種兵旅遊」、「X門」、「遙遙領先」、「多巴胺××」、「孔乙己文學」、「公主/王子，請××」、「你人還怪好的嘞」、「挖呀挖呀挖」。

報導指出，該份流行用語是由來自華東師範大學、上海師範大學的專家學者齊聚上海教育出版社，共同徵集統計得出。後五大用語的具體內容如下。

▲多巴胺色。（圖／翻攝自財訊網）

多巴胺××

「多巴胺 ××」是在2023年夏天走紅的網路流行語，起源於「多巴胺穿搭」，指運用高飽和色彩展現鮮艷明亮的服裝風格，後來出現了「多巴胺美甲」、「多巴胺髮型」等多個說法。

「多巴胺 ××」的趣味性在於將科學術語與時尚生活相結合，引導關注正向的情緒和積極的事物，以此對抗焦慮、陰暗的情緒。秋冬季還出現了借用化學反應名稱，描述棕色系服裝的流行語「美拉德穿搭」，也有著相似趣味。

▲大文豪魯迅。（圖／維基百科）

孔乙己文學

「學歷不但是敲門磚，也是我下不來的高台，更是孔乙己脫不下的長衫。」這是網友「失意書生」的獨白，引來大量年輕人的共情，且登上了熱搜。孔乙己是魯迅小說中的一個角色，他在「四書」、「五經」中耗盡年華，甚至淪落到乞討度日卻仍不肯脫下象徵讀書人身份的長衫。

公主/王子，請××

「公主，請××」的爆紅源自抖音平台一位博主的創作，之後網友進行了廣泛的模仿和二次創作，比如 「公主請上班」 「公主請下單」等。2023年11月一款單車在用戶掃QRcode後，會提示語音「尊貴的公主請上車」，讓這個網路語流傳得更廣，後來還衍生出男性的版本「王子，請××」。

你人還怪好的

「你人還怪好的（嘞）」最早出自一位網路博主，這句流行語背後反映的是涉世未深的大學生對於和諧人際關係與美好社會的想象與期待。

▲黃老師以《小小花園》一夕爆紅。（圖／擷取自微博／音樂老師花開富貴）

挖呀挖呀挖

「在小小的××里挖呀挖呀挖」，是由武漢幼師黃老師在抖音平台上傳的童謠《花園種花》中的歌詞句式，隨後各行各業的人開始以這首歌為模板，進行二次創意改編，火爆兩岸三地。例如，打工人版，「在小小的公司里挖呀挖呀挖，掙得少少的工資，根本不夠花」；調休版「在短短的假期裡面挖呀挖呀挖，在長長的調休日裡乏呀乏呀乏」。

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