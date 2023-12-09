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超接地氣！桃園捷運青線計畫啟動　捷運局步行13公里現勘

▲桃園捷運局步行13公里　現勘捷運青線

▲桃園捷運局步行13公里現勘捷運青線。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市各區公所舉辦全民健走活動，通常以4公里腳程為主；然，桃園市政府捷運工程局為解決桃園都會核心至高鐵桃園車站特定區的運輸走廊交通問題，由捷運局長劉慶豐率領市府捷運局、都發局、工務局、財政局及桃園捷運公司近40人，在台灣世曦公司人員說明下，以步行13公里方式現勘捷運青線，民眾咸認「超接地氣」！

現勘一行人，針對捷運青線(桃園-青埔)可行性研究路廊、沿線場站土地現況及相關路線規劃實質議題交換意見，期許在相關單位共同先期參與下，了解捷運青線路廊推動可行性並整合各單位意見，以縮短桃園捷運青線計畫推動期程，早日完成可行性研究，循程序報請行政院核定後，接續辦理綜合規劃及興建作業，解決青埔與桃園間之交通問題。

▲桃園捷運局步行13公里　現勘捷運青線

捷工局表示，桃園捷運青線可行性研究於今年10月完成發包，為桃園第二階段路網優先推動路線之一，全線採高架輕軌方式規劃，沿線將串聯桃園、大竹、青埔等地區，以因應桃園市都會核心、青埔高鐵特定區社經發展及交通問題，連結桃園都會核心至高鐵桃園車站特定區之運輸走廊，以健全桃園都會區交通路網，提供更完整的運輸服務。

▲桃園捷運局步行13公里　現勘捷運青線

劉慶豐局長說，現勘後，府內相關單位已針對捷運青線沿線場站、公有土地及未來整合開發效益盤點，後續完成初步規劃後，將會適時辦理地方說明會，傾聽地方意見，以完善捷運青線規劃成果，期許捷運青線軌道建設推動讓桃園市民享受捷運路網的便利。

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