▲桃園捷運綠線延伸中壢計畫可行性研究，獲行政院核定

▲桃園都會區大眾捷運系統路網圖。（圖／捷運局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展委託可行性研究」，15日經行政院核定，市府捷運局將於2年完成綜合規劃核定，捷運局長陳文德表示，考量桃園整體捷運路網完整性，捷運機場線將與綠線延伸中壢段在GE05站銜接轉乘，形成桃園境內的環狀路網。

市府並將逐步整合捷運綠線主線、綠線延伸中壢段以及機場捷運線的機電系統，使民眾享受一車到底的方便運輸服務。未來，從八德到中壢搭乘捷運只要約13分鐘，並藉三心六線路網規劃享受北北桃1小時軌道生活圈。

▲桃園捷運綠線延伸中壢路線圖。（圖／捷運局提供）



陳文德進一步說明，機場捷運線於2017年3月2日通車，其延伸線預計2026年通車至A23站銜接中壢火車站，另捷運綠線2018年陸續動工，預計2025年底陸續完工通車。捷運綠線延伸中壢計畫將連結A23站與G01站，形成環狀路網。

▲桃園三心六線軌道建設進度表。（圖／捷運局提供）

「桃園都會區大眾捷運系統航空城捷運線(綠線)G01站延伸至中壢火車站暨其土地整合發展委託可行性研究」，市府於2017年4月18日首次送交通部審議，歷經交通部及國發會審查修正後，15日接獲行政院同意函正式核定，計畫全長約7.2公里，設置5個車站，路線起點在八德區捷運綠線G01站，沿途行經「建德路至崁頂路」的新闢道路、中壢區中山東路、環中東路、龍岡路及健行路，最後銜接捷運機場線，計畫總經費約328.04億元(中央補助122.11億元，桃園市政府負擔205.93億元，自償率26.87%)，計畫經費逐年列入前瞻基礎建設預算。

►我沒有遲到，是時間遲到了！