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捷運綠線大園區三民路二段圍籬架設　用路人請配合改道

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▲捷運綠線大園區三民路二段圍籬架設　

▲帽樑鋼筋綁紮。（圖／捷運局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

被稱為「桃園航空城捷運線」的桃園捷運綠線，市府捷運局全力進行高架施工進度，2日表示，桃園捷運綠線GC01標北段高架工程施工，從蘆竹區中正北路延伸至大園區，自4月3日起，將在大園區三民路二段595巷至拔子林一路區間，進行第一階段施工圍籬架設，施工期間路幅縮減，請用路人依施工路段速限行駛，確保安全。▲捷運綠線大園區三民路二段圍籬架設　

▲捷運綠線大園區三民路二段圍籬架設，用路人請配合改道。（圖／捷運局提供）

捷運工程局長陳文德表示，大園區三民路二段道路寬度約26米，上、下班尖峰時間瞬間車流量大，為避免施工造成交通壅塞，工程圍籬採漸進式圍設，各階段圍籬相隔兩個禮拜，捷運局會在施工路段周邊及重要路口設置施工告示牌，提醒民眾工區位置及交通改道資訊，重要路口會有義交做交通指揮疏導。▲捷運綠線大園區三民路二段圍籬架設　

▲墩柱施工情形。（圖／捷運局提供）

為了配合施工需要，三民路二段的車道配置將做調整，原雙向各一個快車道、一個混合車道及機慢車道，調整為一個快車道及一個混合車道，施工路段車速限制30公里，道路兩側禁止臨時停車。▲捷運綠線大園區三民路二段圍籬架設　

▲高架橋下部結構施工情形。（圖／捷運局提供）

因目前南崁路二段(南青路口至山隆加油站間)也正同時進行捷運綠線高架段工程的施工，建議行經大園區三民路二段往桃園方向之用路人，提前改道，沿坑菓路、海山路、南山路、長安路二段、南工路一段接回南崁路二段行駛；行經南崁路二段往機場方向之用路人，建議沿南工路一段、長安路二段、南山路、海山路、坑?路接回三民路二段；此外，也可以利用南青路及國道2號往返桃園國際機場，避開捷運施工路段。

捷運綠線為桃園三心六線軌道建設的骨幹網絡，未來可串聯都會區交通，銜接雙北生活圈，為桃園交通轉型的重要市政建設之一。

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