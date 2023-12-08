台鐵開賣海味便當　「外星人章魚哥」超夯！民眾6點排隊搶買

▲台鐵攜手淡路屋推出海味便當，干貝、鮑魚、小章魚入菜。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵攜手日本老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」，推出台日聯名「海味便當」，使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒，干貝、鮑魚和章魚奢華入菜，今(8日)起限量開賣，吸引大批民眾搶排，有民眾清晨6點許到台北車站排隊搶頭香。

台鐵局與經營超過一世紀的日本知名老字號鐵道便當「淡路屋株式會社」簽署「締結友好合作備忘錄」，且共同策劃推出「海味」聯名特色便當，售價399元，今(8日)起至14日限定7天每日中午開賣，每日限量70份，除今天為上午10時半開始銷售外，其他6天為上午11時開賣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於「海味」聯名特色便當除有干貝和鮑魚入菜外，整隻小章魚曾讓ICU醫師陳志金在臉書分享直呼：「乍看以為是外星人還是佛像？原來是站起來的章魚哥！」

▲為搶買台鐵攜手淡路屋推出的海味便當，民眾清晨六點就來排隊搶頭香。（圖／台鐵）

台鐵今開賣「海味」便當首日也吸引大批民眾排隊搶買，才剛上午10時，70張號碼牌已全數發放完畢，有民眾為了搶買，一早6時許就衝到台北車站排隊，順利搶得頭香。

台鐵副局長朱來順表示，過往台鐵舉辦鐵路便當節曾邀淡路屋來台參展，很多民眾也希望能夠再吃到淡路屋的便當，因此台鐵局特別前往日本與淡路屋洽談合作，由淡路屋製作便當外盒，在台灣銷售，透過日方指導，台鐵設計符合台灣人口味所研發的便當，因台灣人習慣熱便當，為讓台灣民眾接受，口味還是有小小差異，但也加入日本設計理念。

▲台鐵攜手淡路屋推出海味便當，使用淡路屋經典蛸壺章魚陶瓷便當盒。（圖／台鐵）

朱來順表示，若台灣民眾接受度很高，台鐵未來會努力跟日方討論持續銷售燒壺便當盒，這是很特別的設計。

由於台鐵局明年將轉型為「台鐵公司」，為走出更寬廣的經營治理之路，台鐵攜手日本淡路屋合作，也創下台鐵便當行銷日本的新里程碑，讓台鐵便當進軍日本市場的布局跨出成功第一步。台鐵局表示，未來將持續研發吸睛便當，讓充滿記憶溫度的台鐵便當活出華麗新生命，成就附屬事業亮眼業績。