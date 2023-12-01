300多年古橋被洪水沖垮　當地社區用「鄉愁」募捐籌款千萬反惹議

▲四川樂山一座距今約300多年的「王村老橋」近日引起爭議。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

四川樂山茫溪河上有一座始建於清康熙年間的300多年「王村老橋」，這座古橋在2019年被洪水沖毀後，當地社區用「鄉愁」為題募捐，最終募得資金230萬元人民幣（約1017萬元新台幣）。不過，這座原先為石拱橋的古橋經募捐重建，卻要建成一座現代是橋樑，這讓不少捐款者提出質疑，這樣該如何延續「鄉愁」？

▲「王村老橋」被洪水沖垮。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，王村鎮相關負責人回應稱，根據募得的資金量及行洪（洪水）等方面的要求，只能建一座現代橋樑，修建方案也曾向捐款者代表做過解釋。

該負責人強調，對於「鄉愁」的理解，不能僅侷限於一個物件，「鄉愁不僅在於形，更在於魂，打通交通瓶頸、方便百姓出行、恢復老街繁華、凝聚發展信心，更是一種鄉愁。」

這座建於王村老街盡頭的石拱橋，當地人稱其為「王村老橋」或「王村舊大橋」。根據橋樑工程相關資訊顯示，該重建橋樑為一座寬5.8公尺的人行樑板橋，長度76.8公尺，工期為125天，施工示意圖來看，是一座現代樣式的橋樑，並非石拱橋造型。

「王村老橋」舊址重建的資金主要源自於2021啟動的募捐活動。當時，王村社區提出，洪水衝垮一座王村老橋，卻衝不走十幾代王村人的故事，「石橋不僅是經濟的紐帶，還是無數人美好回憶的載體。」

以「鄉愁」勾起當地民眾和外界的情懷，也讓修建王村老橋的募款活動進行得十分順利，最終獲得230餘萬元（人民幣，下同）的經費。如今，這份「鄉愁」卻要改建成現代橋，讓不少民眾提出質疑。

對此，當地官員解釋道，以「延續鄉愁記憶」為題，是希望能喚起更多在外的王村遊子為重建老橋出力，但重建老橋不僅是為了留住鄉愁，也是應廣大老百姓的呼聲，緩解老街交通壓力、方便兩岸群眾出行，恢復老街繁華，帶動鄉村振興。

