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大陸 大陸焦點 特派現場

清華北大生瘋搶「鵝腿阿姨」　爆紅自曝：只想簡單給學生做愛吃的

記者魏有德／綜合報導

北京大學校園西南門外近日出現不少學生在寒風中等待「鵝腿阿姨」。晚上9時許，「鵝腿阿姨」準時騎著電動車現身，只見學生們一湧而上拿起手機就是一陣猛拍，仿佛看到明星出現一般。原來，這名「鵝腿阿姨」陳女士準備的「烤鵝腿」受到北大、清華等名校學生追捧，也讓她一夕之間成為「頂流網紅」，還有不少專程來看熱鬧的民眾。

▲北大、清華學生瘋搶「鵝腿阿姨」販售的烤鵝腿。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲北大學生瘋搶「鵝腿阿姨」販售的烤鵝腿。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

《紅星新聞》報導，揭開泡沫箱（保麗龍箱，下同）的蓋子，烤好的鵝腿已經被紙袋分裝好，預定的顧客取走各自的鵝腿，其他人則好奇地望過去。半小時後，鵝腿分發完畢，陳女士和幫忙的梁先生騎上電動車，從人群中「突圍」離開。

54歲的陳女士透露，想不明白怎麼會幾天之內就「霸佔」多條微博熱搜，甚至被很多網友稱為最近幾天的「頂流網紅」。面對蜂擁而來的流量，陳女士無奈地表示，「希望走紅，更不想當網紅，只想和以前一樣簡簡單單地給學生們做他們喜歡吃的東西。」

▲北大、清華學生瘋搶「鵝腿阿姨」販售的烤鵝腿。（圖／翻攝澎湃新聞）

據了解，陳女士的微信暱稱是「鵝腿阿姨」，手機裡有20多個群組，多為北大、清華及人民大學等學生。她從2018年起在這幾所學校附近販賣鵝腿，逐漸發展成學生提前預定付款，晚上定時送到的方式銷售，每天只會去一所學校，一次售賣200多隻鵝腿。

每當「鵝腿阿姨」一到現場，買到鵝腿的學生便開始在朋友圈裡發送烤鵝腿照片，甚至有距離北大一牆之隔的清大學生怒將暱稱改為「我要搶北大鵝腿」，可見「鵝腿阿姨」在學生圈中的高人氣。

賣燒烤起家的陳女士累積經驗後研究出「秘製烤鵝腿」，成功勾起學生們的味蕾，「鵝腿姨丈」梁先生表示，「都是學生，有時候看到他們就像看到我自己的孩子，不會說有什麼區別的，就是哪裡學生有需要了就去哪裡。」

▲北大、清華學生瘋搶「鵝腿阿姨」販售的烤鵝腿。（圖／翻攝澎湃新聞）

陳女士表示，靠著這些年在北京賣水果、燒烤和賣鵝腿賺來的錢，為的就是要讓老家讀書的孩子能持續升學，「今（2023）年，他們的兒子即將從蘇州的一所大學畢業。」

相較於賣完烤鵝腿和先生一起騎電動車回家的背影，北京大學西南門外留下的是部分不願離去，拿著手機自拍或是看熱鬧的民眾，形成鮮明對比。

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