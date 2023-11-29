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將思念化做大愛　撙節老父喪葬費用子女捐款20萬助草漯國小辦學

▲撙節老父喪葬費用子女捐款20萬助草漯國小辦學

▲撙節老父喪葬費用，子女捐款20萬助草漯國小辦學。（圖／李小艾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為了讓孩子能夠快樂學習，學校用心辦學，桃園市觀音區草漯國小退休教師李朝枝11月中旬去逝，子女遵其遺願，撙節喪葬費用，28日於老父告別式中，捐款20萬給昔服務的草漯國小做為辦學經費，由校長李彥霖、家長會長徐明正受
贈，並回贈感謝狀給其子女，肯定子女將對老父的思念化做大愛。

草漯國小退休教師李朝枝的長子李新旺表示，他的父親從小生長於觀音區保障里務農家庭，民國35年中壢農校畢業，旋即於36年獲派觀音區草漯國小任教，教學認真嚴謹，作育英才無數，直至75年退休，服務杏壇長達40年。父親為人務實敦厚，草漯地區人人敬稱「李老師」。

▲撙節老父喪葬費用子女捐款20萬助草漯國小辦學

▲草漯國小回贈感謝狀。（圖／李小艾提供）

父親認為：做人學會不計較、不糾纏、不抱怨，人生便越來越美好！倘若以兄友弟恭、父慈子孝、夫妻和睦、兒孫心中的開明阿公，形容父親長年用心經營家人和家庭和諧的成功，是最貼切不過的！

在孫輩、曾孫們的心中，李新旺說，阿公是一位受人尊敬的智者，從不埋怨、麻煩兒女，能自己做的事，絕不假他人之手。阿公「以身作則」的生活態度，是孫輩們最佳典範，94年獲選桃園縣模範父親。孫輩們心中的阿公，個性溫和且不多言，卻總是以最實際的行動，表達對家人的深切愛意和尊重，明白每個人都有自己的節奏和生活方式，以「愛」為出發，給兒孫足夠的空間和自由綻放，讓兒孫自己去探索世界，學習成長。

▲撙節老父喪葬費用子女捐款20萬助草漯國小辦學

▲桃園市李氏宗親會會長李明輝率宗親出席告別式。（圖／李小艾提供）

次子李新蔚和屘子李新彬說，父親於9月間身體狀況突急轉直下，叮囑子女其身後事從簡，將撙節喪葬費捐給昔服務的草漯國小做為辦學經費，11月11日父親過逝，享耆壽96歲。子女們感念老父養育恩特於告別式中，由三名兒子捐贈20萬給草漯國小。告別式中，桃園市李氏宗親會會長李明輝亦代表家屬致謝出席告別式的各方500名親友，場面哀戚隆重！

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