荷包縮水！Apple Music調漲　月付最多增加近3成

▲Apple Music調漲。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果近期多項服務漲價，讓果粉荷包不保。先前已經宣布Apple TV+、Apple Arcade和Apple One三大訂閱服務漲價，除此之外，許多果粉習慣使用的Apple Music也要跟上漲價的步伐。

根據蘋果最新價格，Apple Music官網定價，個人方案從150元上漲至165元，此外，家庭方案也從240元漲到265元，學生方案則從70漲到90元，漲價範圍落於15到25元區間，學生方案雖然售價最便宜，但漲價幅度佔比高達29％。

根據蘋果官網介紹，家庭方案可讓多達六人收聽，每位家庭成員都享有個人音樂資料庫，此外每位家庭成員都享有個人化推薦，漲價後從平均每人40元，上漲至44.1元左右。

目前蘋果僅推出購買符合條件的裝置，免費試用 Apple Music 6 個月的優惠。除此之外Apple Music 學生方案，可享免費訂閱Apple TV+ 服務。也有免費試用訂閱1個月Apple One優惠。

Apple Music漲價：

個人方案

原先150／月，漲價後165／月

家庭方案

原先240／月，漲價後265／月

學生方案

原先70／月，漲價後90／月