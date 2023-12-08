　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

荷包縮水！Apple Music調漲　月付最多增加近3成

 ▲Apple Music調漲。（圖／蘋果）

▲Apple Music調漲。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果近期多項服務漲價，讓果粉荷包不保。先前已經宣布Apple TV+、Apple Arcade和Apple One三大訂閱服務漲價，除此之外，許多果粉習慣使用的Apple Music也要跟上漲價的步伐。

根據蘋果最新價格，Apple Music官網定價，個人方案從150元上漲至165元，此外，家庭方案也從240元漲到265元，學生方案則從70漲到90元，漲價範圍落於15到25元區間，學生方案雖然售價最便宜，但漲價幅度佔比高達29％。

根據蘋果官網介紹，家庭方案可讓多達六人收聽，每位家庭成員都享有個人音樂資料庫，此外每位家庭成員都享有個人化推薦，漲價後從平均每人40元，上漲至44.1元左右。

目前蘋果僅推出購買符合條件的裝置，免費試用 Apple Music 6 個月的優惠。除此之外Apple Music 學生方案，可享免費訂閱Apple TV+ 服務。也有免費試用訂閱1個月Apple One優惠。

Apple Music漲價：

個人方案
原先150／月，漲價後165／月

家庭方案
原先240／月，漲價後265／月

學生方案
原先70／月，漲價後90／月

ET快訊
北海道自由行出事！　6台灣人傷勢曝光
快訊／總統辯論喬定！　12月30日公視登場
快訊／中華隊今抗日　先發打線出爐
台男頂「超大巨雕」闖關！　泰國海關當場扒褲傻眼
快訊／喇舌摸腿女童　淫校長遭解聘！永不任用
國外刪資料筆電寄回台！　「Lin bay好油」爛招曝光
海底撈「神扯服務再+1」　網曝完了：台灣店員又要離職
「97萬YT頻道被刪了」！　米砂改當上班族揭近況

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

荷包縮水！Apple Music調漲　月付最多增加近3成

通路年底促銷開跑　安卓旗艦現省八千、iPhone 15再跌3500元

兩年26億條訊息外洩　蘋果力推iCloud加密保護

中華電信推出高速寬頻「Wi-Fi 6E」優惠，享受Wi-Fi 6E無線飆網體驗趁現在！

蘋果配件也更新！外媒曝：明年將推新Apple Pencil、巧控鍵盤

iPhone 16新爆料　郭明錤：2公司將受惠

ChatGPT只花15秒寫法案在巴西被通過　提案議員讚AI：超省時間

曾發明Touch ID、首款iPhone　蘋果副總裁Steve Hotelling退休

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

荷包縮水！Apple Music調漲　月付最多增加近3成

通路年底促銷開跑　安卓旗艦現省八千、iPhone 15再跌3500元

兩年26億條訊息外洩　蘋果力推iCloud加密保護

中華電信推出高速寬頻「Wi-Fi 6E」優惠，享受Wi-Fi 6E無線飆網體驗趁現在！

蘋果配件也更新！外媒曝：明年將推新Apple Pencil、巧控鍵盤

iPhone 16新爆料　郭明錤：2公司將受惠

ChatGPT只花15秒寫法案在巴西被通過　提案議員讚AI：超省時間

曾發明Touch ID、首款iPhone　蘋果副總裁Steve Hotelling退休

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

想知道一年傳了多少貼圖？回顧「我的 LINE 貼圖」限時到下周五

路透社記者中彈身亡！外媒採訪團黎巴嫩遇襲　調查：以色列做的

選務錯假訊息流竄　中選會曝「查核平台」：以免觸法

台北大巨蛋首轟難產中　韓國教頭：韓國巨蛋較容易開轟

高雄酒駕男透天2919萬拍出　母親卻變債權人爆爭議

李多慧變擋泥板！　本尊被逗樂連貼愛心符號...罕見回3字

他感慨「青少年不看電影了？」　眾人點頭嘆：都在玩手機

黑熊學院沒有部隊跟槍　沈伯洋澄清謠言：我們比較怕被吊路燈

短效血壓藥「恐致腦梗塞」！年用3615萬顆　食藥署即起限縮適應症

快訊／總統辯論終喬定！　12月30日公視登場

爆高市政風處「監控候選人」　郭倍宏怒飆喊話賴清德：踹共

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」逼退

3C家電熱門新聞

3C女孩激推網路防詐神器！中華電信防駭守門員申辦秒守護

頭條人物：徐凱希大吐詐騙苦水　中華電信推出防駭守門員

東方線上2023家用網路滿意度結果

中華電信推高速寬頻Wi-Fi 6E優惠

iPhone 16新爆料　郭明錤：2公司受惠

iPhone 15多型號下跌超3000元　通路曝兩大關鍵原因

蘋果iOS 17出現「打字災情」　關閉此功能可暫時排解

年平均傳送1235張！LINE貼圖2023榜單揭曉　「表情貼」成新寵

iPhone SE4電池細節曝光　容量比前代大幅增加

通路年底促銷開跑　安卓旗艦現省八千、iPhone 15再跌3500元

外媒評選 2023年最佳手機　這支「不出意外」獲選

蘋果配件也更新！外媒曝：明年將推新Apple Pencil、巧控鍵盤

紅米高CP值新機登場　大螢幕、大電量追劇超方便

兩年26億條訊息外洩　蘋果力推iCloud加密保護

更多熱門

相關新聞

Apple Music秒變KTV！蘋果全新「開唱」功能上線

Apple Music秒變KTV！蘋果全新「開唱」功能上線

蘋果宣佈推出 「Apple Music 開唱」，新功能讓使用者可以搭配即時歌詞和可調整的人聲，跟著喜愛的歌曲一起唱。「Apple Music 開唱」提供多種歌詞檢視方式，歌迷可以藉此進行主唱、表演對唱、伴唱等歌唱形式。

滾動歌詞終於登場　蘋果更新Apple Music網頁測試版

滾動歌詞終於登場　蘋果更新Apple Music網頁測試版

授權成本增加　蘋果Apple Music、Apple TV+一起漲

授權成本增加　蘋果Apple Music、Apple TV+一起漲

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光

Apple Music「免費暢聽」只剩1個月！　買這些產品才能0元聽半年

Apple Music「免費暢聽」只剩1個月！　買這些產品才能0元聽半年

關鍵字：

Apple Music

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

米砂「97萬YT頻道被刪了」！

彰化男果園綑女友　芭樂公主被斷臂砍死

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

手搖飲當開水　女取出300顆腎結石

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面