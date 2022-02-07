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Apple Music「免費暢聽」只剩1個月！　買這些產品才能0元聽半年

▲Apple Music。（圖／記者廖婕妤翻攝）

▲Apple Music免費試用期縮短了。（圖／記者廖婕妤翻攝）

記者廖婕妤／綜合報導

蘋果自2015年起推出音樂串流服務Apple Music，新用戶可以免費試用3個月，深受不少果粉喜愛，不過近日蘋果悄悄調整了Apple Music的方案，新用戶只能免費暢聽1個月，之後每月需要新台幣150元；不過，若是購買AirPods Pro、Beats等產品的用戶，仍能享有6個月的免費試用期。

蘋果當初為了與Spotify等競爭對手做出區隔，推出了3個月的免費試用期，不過近日查看Apple Music官網發現，免費試用期只剩下1個月，試用期結束後，新用戶每月的個人訂閱方案費用為150元。

這項新措施已經在全球150多個有提供Apple Music的國家地區實施，外媒推測蘋果縮減新用戶的免費試用期，可能是為了刺激訂閱戶數的增長，所採取的策略。

不過，蘋果仍為購買AirPods Pro、AirPods 2、AirPods 3、AirPods Max、Beats Fit Pro、Beats Studio Buds、Beats Solo Pro、HomePod、HomePod mini、Powerbeats及Powerbeats Pro的用戶，提供6個月的Apple Music免費試用期。

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