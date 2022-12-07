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Apple Music秒變KTV！蘋果全新「開唱」功能上線

▲AppleMusic推出開唱功能。（圖／取自蘋果）

▲AppleMusic推出開唱功能。（圖／取自蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果宣佈推出 「Apple Music 開唱」，新功能讓使用者可以搭配即時歌詞和可調整的人聲，跟著喜愛的歌曲一起唱。「Apple Music 開唱」提供多種歌詞檢視方式，歌迷可以藉此進行主唱、表演對唱、伴唱等歌唱形式。

蘋果表示，「Apple Music 開唱」結合不斷擴大的歌曲目錄，其中收錄數千萬首全世界最適合唱誦的歌曲。在家、旅途中、獨自一人或與朋友一起，無論方式和地點，任何人都可以輕鬆有趣地參與歌唱。

「Apple Music 開唱」將於本月稍晚向全球 Apple Music 訂閱者推出，並可在 iPhone、iPad 和新款 Apple TV 4K 上使用。

「Apple Music 開唱」功能包括：

可調整的人聲

使用者現在可以控制歌曲的人聲音量。Apple Music 目錄的數百萬首歌曲中，使用者可以決定要跟著原唱的聲音一起唱、自己主唱，或是混合搭配自己與主唱的歌聲。

即時歌詞

使用者跟著喜愛的歌曲一起唱時，時間可以抓得更精準。Apple Music 會在畫面上凸顯正在演唱的確切時刻，如同歌詞隨著歌聲的節奏跳舞一般。

背景人聲

同時演唱的人聲歌詞可以獨立於主唱以動畫顯示，讓使用者更容易跟上。

同框對唱

多位歌手會顯示在畫面的兩側，便於對唱或多歌手曲目演唱。

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