iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光！YouTube也能用

▲聽音樂就怕睡著，一招能讓它自動停止播放。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人會聽音樂助眠，但一不小心睡著，音樂聽到天亮又怕損害聽力，其實iPhone有個貼心功能，果粉可透過「計時器」APP設定時間，時間一到音樂就會停止，且連YouTube也適用，超級方便又神奇！

手機神人Katarina Mogus在抖音（TikTok）實用分享睡覺聽手機音樂，靠1個步驟就能讓音樂於特地時間點結束，「如果你喜歡像我一樣聽音樂入睡，那你一定要做這件事。」

《ETtoday新聞雲》記者實測一番，果然非常神奇，原來定時器竟藏有神祕功能，除了Apple Music，就連YouTube、YouTube Music也適用，果粉們快來試試看吧！

▲除了控制中心打開計時器，也可在鬧鐘APP打開。（圖／記者劉維榛攝）



1｜點選計時器管道

首先打開iPhone設定→控制中心→「計時器」按+號後→功能就會出現在捷徑。

若不想加入到控制中心捷徑裡，直接點選「時鐘」App進入也可以喔。

▲先播放音樂，再設定時間。（圖／記者劉維榛攝）



2｜播放喜歡的音樂（Apple Music、YouTube）

選好喜歡的音樂或影片→打開「計時器」→設定想結束的時間→開始→時間一到，iPhone就會停止播放，大功告成。