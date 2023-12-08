　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北一女師轟108課綱「無恥」　林靜儀：為何一定要聽她意見？

▲▼潘孟安今天上午與競總發言人陳世凱、全國律師賴清德後援會執行長律師林俊宏、律師黃帝穎、立法委員陳秀寳、林靜儀、立委參選人吳崢、郭昱晴共同舉行「2024總統暨立委選舉反賄選」記者會。（圖／賴清德競選總部提供）

▲民進黨立委林靜儀。（圖／賴清德競選總部提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對北一女教師區桂芝日前不滿108課綱大量刪減文言文，怒轟是無恥課綱，民進黨立委林靜儀8日表示，台灣的教育最需要的，是邏輯推演辯證與批判性的思考，這才是長期做學問的根本、媒體識讀的基礎、民主與國家進步的關鍵，而她最大的疑惑是，「為什麼我們一定要聽歐桂枝的意見，並認識顧炎武？」

林靜儀今日在臉書發文表示，做研究的人，通常會看一個說法是否具有其代表性，再來評估特定說法的參考價值。民主時代每個人都有大聲主張自己立場的權利，透過資訊傳播的方便，也更加大了個別個人主張被聽見的機會。不過，一位北一女老師對於教育的特定言論，為什麼值得大書特書並被大量報導？搞到教育部還要發文說明？

林靜儀表示，以個案研究來說，該個案是否具有其指標或代表性？以質性研究來說，如何的研究背景和問題定義，足供我們評估這單一的觀點參考價值？以量性研究來看，單一意見的篩選條件為何？是否足以代表一定數量族群及背景者的意見？或是有個案篩選落差？

林靜儀認為，台灣的教育最需要的，是邏輯推演辯證與批判性的思考，這才是長期做學問的根本、媒體識讀的基礎、民主與國家進步的關鍵，而她最大的疑惑是，「為什麼我們一定要聽歐桂枝的意見，並認識顧炎武？」

對於北一女老師質疑，教育部今日也回應，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐。108課綱並未廢棄文言文，文言選文以兼顧不同時代、不同作者、不同文類。依據普通型高中國語文課綱規定，文言文除中華文化基本教材外，課數的比率須符合3年平均35%至45%。

ET快訊
「海溝女神」火辣照曝！　製台灣男子圖鑑騙上百人
快訊／機場採檢首見！　陸入境10多歲男童染黴漿菌
快訊／鍾沛君首開庭現身！　將對質朱學恒
3歲女童被虐打慘死！　渾身傷+腦水腫...父母：她太皮
炎亞綸「性侵脫身首發文」！一排藍勾勾按讚　還背2罪入獄關鍵曝
五月天結果未出爐　陸歌手先慘了！演唱會「1舉動」遭罰
爸、弟「都看過她A片」反應曝！　吳夢夢偷哭：最困擾1事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠營啟動海鯤護國全台辦百場街講　喊話拒絕讓韓國瑜成立院龍頭

快訊／郭倍宏曝「高市府公文」控訴遭監控　批行政機器介入選舉

侯友宜稱白小雞邀站台　黃珊珊：自己在幻想？

恐因「排黑條款」不得參選　王家貞批違憲：我不希望成首位受害人

侯友宜「低利、免頭款」購屋政策　黃珊珊酸：侯先調降文大套房租金！

「綠色恐怖監控非綠候選人？」　國民黨踢爆政府監控黑幕

中共高層傳主導召開對台選戰會議　空戰打綠營腐敗、陸戰誘拉任務

北一女師轟108課綱「無恥」　林靜儀：為何一定要聽她意見？

賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

綠營啟動海鯤護國全台辦百場街講　喊話拒絕讓韓國瑜成立院龍頭

快訊／郭倍宏曝「高市府公文」控訴遭監控　批行政機器介入選舉

侯友宜稱白小雞邀站台　黃珊珊：自己在幻想？

恐因「排黑條款」不得參選　王家貞批違憲：我不希望成首位受害人

侯友宜「低利、免頭款」購屋政策　黃珊珊酸：侯先調降文大套房租金！

「綠色恐怖監控非綠候選人？」　國民黨踢爆政府監控黑幕

中共高層傳主導召開對台選戰會議　空戰打綠營腐敗、陸戰誘拉任務

北一女師轟108課綱「無恥」　林靜儀：為何一定要聽她意見？

賴清德老家沒申報設籍、沒繳房屋稅　新北市府籲儘速申報

民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

企業闆娘偷吃月薪5萬公務員！夫怒求償200萬　法官依財力判賠40萬

鄭家純「渾圓半球全露」婚後難得大尺度！試穿泳裝…火辣更衣間畫面瘋傳

購屋「免頭款」引熱議　建商另提「最有感」方案

港珠澳大橋15日開放旅遊　全程140分鐘

綠營啟動海鯤護國全台辦百場街講　喊話拒絕讓韓國瑜成立院龍頭

快訊／郭倍宏曝「高市府公文」控訴遭監控　批行政機器介入選舉

台灣精品獎獲獎企業可參加廣宣、數位行銷、通路媒合等

快訊／機場採檢首見！自陸入境10多歲男童染黴漿菌　羅一鈞曝病況

迎接雙12！東森購物47台特別日50%回饋　東森購物網最高32%回饋

崑大視訊系X岸內影視基地產學簽約　帶動南部影視量能

騎士對決逆向賓士！「嘲諷攻擊+1000」逼退

政治熱門新聞

媒體人曝3理由：要賴清德如何不恐懼

購屋免頭款！侯友宜拋「侯康貸」　最高貸1500萬利息補貼0.5%

2023年度代表字3月就預言　洪孟楷：不該發生

黃光芹宣布退出20年政論節目　曝未來動向

ET民調／柯盈配再跌！18.1%墊底　侯康配、賴蕭配僅差5.2個百分點

LIVE／石破天驚政策來了！　侯友宜、趙少康提「青年購屋有好康」

賴民調破40％　郭正亮：西瓜效應來了

ET民調／區域、不分區立委支持度　國民黨都奪冠

月付1.9萬就可買房！侯友宜推購屋政策　估1年5萬戶政府補貼140億

賴清德認證吳崢是中和人！張智倫開酸

快訊／國軍偵獲中共氣球越中線　出沒基隆西南方「向東飄行後消失」

柯喊民調沒雪崩　3人都在誤差範圍

快訊／賴清德老家地價稅收到了！　新北市府：差房屋稅尚未繳納

北一女師轟108課綱「無恥」　林靜儀：為何一定要聽她意見？

更多熱門

相關新聞

北一女老師轟108課綱刪文言文「無恥」　王定宇反擊：無教育專業

北一女老師轟108課綱刪文言文「無恥」　王定宇反擊：無教育專業

對於有北一女老師痛批108課綱大量刪減文言文是「無恥的課綱」，民進黨立委王定宇8日反擊，108課綱從來不會「刪掉」某篇文章，它只會「推薦」15篇經典選文，至於你要不要選這15篇，以及15篇以外要選什麼，都是書商的自由，更質疑，若「士大夫之無恥，是謂國恥」，那一名國文老師無教育專業、無文學品味、無論證分析能力又是什麼？

北一女師批108課綱「無恥」　侯友宜：上任開教育國是會議討論

北一女師批108課綱「無恥」　侯友宜：上任開教育國是會議討論

新課綱刪古文遭轟無恥！PTT點名「這課」一定要留

新課綱刪古文遭轟無恥！PTT點名「這課」一定要留

怒轟108課綱「無恥」　恐怕老師有虧職守

怒轟108課綱「無恥」　恐怕老師有虧職守

課綱刪古文挨批「無恥」　教育部駁：多元取材「並未廢棄文言文」

課綱刪古文挨批「無恥」　教育部駁：多元取材「並未廢棄文言文」

關鍵字：

108課綱林靜儀北一女

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面