北一女師轟108課綱「無恥」　林靜儀：為何一定要聽她意見？

▲民進黨立委林靜儀。（圖／賴清德競選總部提供）



記者詹宜庭／台北報導

針對北一女教師區桂芝日前不滿108課綱大量刪減文言文，怒轟是無恥課綱，民進黨立委林靜儀8日表示，台灣的教育最需要的，是邏輯推演辯證與批判性的思考，這才是長期做學問的根本、媒體識讀的基礎、民主與國家進步的關鍵，而她最大的疑惑是，「為什麼我們一定要聽歐桂枝的意見，並認識顧炎武？」

林靜儀今日在臉書發文表示，做研究的人，通常會看一個說法是否具有其代表性，再來評估特定說法的參考價值。民主時代每個人都有大聲主張自己立場的權利，透過資訊傳播的方便，也更加大了個別個人主張被聽見的機會。不過，一位北一女老師對於教育的特定言論，為什麼值得大書特書並被大量報導？搞到教育部還要發文說明？

林靜儀表示，以個案研究來說，該個案是否具有其指標或代表性？以質性研究來說，如何的研究背景和問題定義，足供我們評估這單一的觀點參考價值？以量性研究來看，單一意見的篩選條件為何？是否足以代表一定數量族群及背景者的意見？或是有個案篩選落差？

林靜儀認為，台灣的教育最需要的，是邏輯推演辯證與批判性的思考，這才是長期做學問的根本、媒體識讀的基礎、民主與國家進步的關鍵，而她最大的疑惑是，「為什麼我們一定要聽歐桂枝的意見，並認識顧炎武？」

對於北一女老師質疑，教育部今日也回應，108課綱沒有廢棄禮義廉恥，而是鼓勵學子思辨和生活中實踐。108課綱並未廢棄文言文，文言選文以兼顧不同時代、不同作者、不同文類。依據普通型高中國語文課綱規定，文言文除中華文化基本教材外，課數的比率須符合3年平均35%至45%。