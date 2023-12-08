無恥課綱引熱議！親職專家列5點「老師的無奈」：多少人在意過？

▲親職教育專家點出，教學現場「老師的無奈」很少人在乎。（示意圖／北市教育局提供）



記者林育綾／綜合報導

北一女教師區桂芝痛批教育部108課綱刪減大量文言文，還將顧炎武的〈廉恥〉刪除，直批是「無恥的課綱」，此言論引發熱議。而親職教育專家趙逸帆對此表示，每當有老師出來罵課綱，大家都是指責再指責，但有多少人理解教學現場「老師的無奈」；尤其每個改變都會有人適應不良，但「老師對於改變的適應和卡關，又有多少人在意過？」

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▲北一女教師區桂芝（左）痛批108課綱「無恥」，引發後續熱議。（圖／翻攝自臉書）

區桂芝日前指出，108課綱刪掉大量文言文，尤其將顧炎武的〈廉恥〉刪除，學生就不必再知道何謂「士大夫之無恥，是謂國恥」，令她痛批108課綱就是個「無恥的課綱」；更提到，文言文具有提升語文能力的作用，包含高度的生命哲學，卻有對語文教育完全無知的人說「文言文是黨國遺毒」，此番言論也引發後續熱議。

而親職教育專家趙逸帆在臉書發文，列出5點反思，指出教學現場「老師的無奈」。他提到，知識資產是老師的「安全感」，當教改砍掉老師累積的寶庫，那種無力感能向誰訴說？

趙逸帆也說，「108課綱不斷強調多元探索和素養教學，但對於老師而言，誰教我們探索？素養？」尤其一堆研習看起來要幫助老師，但現場的人力、缺師問題，始終沒解決。專家總說教育改革可以慢慢來，「但面對升學、考試、各種進度和報告，到底怎麼慢下來？」

他也指出，每個改變都會有人適應不良，而改變也不是瞬間能改就改，當現場學生不願意、家長也聽不進、網民一直罵、上級一直催，對於老師要面對改變的適應和卡關，「又有多少人在意過？」當改得好被質疑，改不好又被唾棄，不改又被說老古板，十分難為。

▲針對108課綱國文課本爭議，趙逸帆認為，每個改變都會有人適應不良。（示意圖／翻攝國教院網站）



不過趙逸帆也強調，寫下這篇反思，並不是要討論政治和意識形態，雖然他點出老師的無奈；卻強調「非常不認同」這一位北一女教師，因為「教育就教育，你最後要扯政治，是在哈囉？」

網友看了也紛紛留言「推作者最後一段。我不質疑這位老師的國文教學專業，但她當日的表現真的情緒化了！」、「蠻認同的說法。」、「我們上課的老師一半以上也很愛扯～」不過也有人說「讓全台灣的孩子背古文來滿足老師的安全感？」、「不好意思，教育就是政治。政治指眾人之事，到底要怎麼跟教育分開？」

親職教育專家趙逸帆 臉書全文 如下：

每一個改變都會有人適應不良，學生和家長常常拿出來討論，但老師對於改變的適應和卡關，又有多少人在意過？

當又有老師出來罵課綱，大家都是指責再指責，批評再批評，我在北一女老師那段怒批「#無恥課綱」的論述中，反思五點現場老師都有的無奈！

一、知識資產是老師的安全感，當教改砍掉老師累積的寶庫，那種無力感向誰訴說？

二、108課綱不斷強調多元探索和素養教學，但對於老師而言，誰教我們探索？素養？

三、一堆研習看起來要幫助老師，但現場的人力、缺師也都沒解決，只會忙上加忙，茫上加茫，最後面對課綱就是裝「盲」！

四、專家總是說可以教育改革慢慢來，但面對升學、考試、各種進度和報告，到底怎麼慢下來？

五、改變不是一個改就能改，現場學生不願意、家長也聽不進、網民一直罵、上級一直催，改的好被質疑，改不好被唾棄，不改就是老古板！

只是打出部分老師的心聲，不想看腹黑文可以跳過。另外，本篇不是討論政治和意識形態，如果你要戰，請轉台！謝謝！

但我 #非常不認同 這一位北一女教師，教育就教育，你最後要扯政治，是在哈囉？

