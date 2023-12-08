民間女性發起「女力護國計畫」　號召支持者發送文宣應援民進黨

▲民間女性發起「女力護國計畫」，自發性製作文宣小物宣傳民進黨政治理念。（圖／讀者提供）



記者陳家祥／台北報導

距離2024總統大選進入倒數36天，民間一群來自各行各業的女性籌組「女力護國計畫」，因為認同民進黨的執政方向，希望保有良好經濟發展和國防安全，自主產製多款文宣品，透過口罩、杯墊與親子著色紙等多款創意小物推廣「三票民進黨」、「七年好政」的政治理念，並號召立場相同的支持者索取發送，一同為民進黨應援拉票。

女力護國計畫其中一位發起人李小克說明，女力護國計畫有20位核心成員，而為整個計畫出錢出力的夥伴則有近70位，成員們來自各行各業，包含中小企業主、高階主管、工程師、畫家、醫師、教師、譯者、家庭主婦等不同專業背景。

由於許多成員在反服貿運動時就曾加入物資募集行列，在2021年四大公投期間為了宣傳「四個不同意」主張，也自發性製作並發送相關文宣品，此次成員們集結過往經驗與各自專業，發想各式各樣的政治文宣小物，推廣「三票民進黨」的主張。

李小克透露，女力護國計畫的前身是一個媽媽好友群組，平時主要討論育兒、團購或醫美話題，只因大家的政治立場相符，在藍白合期間也會分享彼此的觀點與心情，當時因為大家都對選情感到焦慮，有位成員率先拋出想法，希望能為選戰盡一份心力，因此催生出女力護國計畫的構想。

另一位發起人嚴雯馨表示，女力護國計畫發起一個多月，目前已製作口罩、杯墊、貼紙和親子著色紙等多款文宣品，在「女力護國計畫」臉書粉絲專頁開放民眾填單索取，未來還會持續推出野生動物手機擦和大頭貼特效框。

嚴雯馨說，女力護國計畫截至目前已印製26萬份文宣品，希望號召支持者們加入小物發送行列，為民進黨宣傳拉票，「這些人可以走進巷子裡，透過我們提供的資源，將這些理念傳遞給其他民眾，讓立場相同的人也願意為民進黨站出來投票」。