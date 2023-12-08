涉貪立委蘇震清遭限制出海竟出現在小琉球：未來會向法院聲請

▲立委蘇震清違反禁令出海到小琉球，8日到高等法院說明。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

涉及立委集體收賄案的立委蘇震清，一審遭判刑10年，並遭限制出境、出海。不過他上月底卻出現在小琉球為兒子助選。高院認為他違背禁令，8日上午傳訊他到案說明。蘇震清表示，他是為了做選民服務才出海，況且小琉球也是屏東縣轄內，之後會更謹慎，會向法院聲請。

高等法院11月29日接獲警方通報，稱蘇震清當天從屏東搭船渡海到小琉球，為參選立委的兒子蘇孟淳造勢。由於蘇震清遭高等法院限制出海，高院認為這有違反禁令之虞，要求他8日上午10點到高院說清楚。

蘇震清在庭上表示，小琉球為屏東縣轄區的琉球鄉，他做選民服務，這本來就是立委的工作；另外他也指出，今年到小琉球選民服務已經超過3次。蘇震清在庭上強調，自己絕無棄保潛逃的意思，若想落跑，早就跑了，不會現在還在這裡，請求高院取消他出海到小琉球的禁令。

至於蒞庭的公訴檢察官則論稱，蘇震清一審遭重判10年，有高度逃亡風險。再加上他長期在屏東擔任立委，有足夠的能力逃亡，所以從他出海這幾次看來，只要他願意，隨時都可以在限制出海的情況下逃亡。至於蘇震清說的選民服務，他有服務處、有助理、有志工可以協助他選民服務，實在沒必要干犯禁令出海。檢方更提出幾個月前落跑的國寶集團總裁朱國榮，強調朱國榮當時也是多次到基隆八斗子勘查地形，最後也是棄保潛逃。檢方建請法院考量蘇震清具有羈押原因、羈押必要，加重限制處分，考慮使用電子腳鐐科技監控。

高院承審法官連育群也傳喚海巡署相關人員到場，詢問對於監控限制出海人士的相關細節。最後經過1個多小時的庭訊後，連育群認為蘇震清每次到小琉球後，都會返回屏東，顯然沒有棄保潛逃的意圖；但若蘇震清認為有必要開放單次或特定的航段，可以向法官提出聲請，未來若再違背禁令，將重行審酌。最後高院決定維持相同的限制處分，並未增加科技監控，並將蘇震清請回。蘇震清離開高院時表示，未來會更謹慎，若是要出海時，會先向高院聲請。