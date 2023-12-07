沒戴口罩遭規勸竟殺死店員！一審死刑紙雕師打悲情牌二審逃死

▲紙雕師蔣嘉凱殺害超商店員，高等法院二審改判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

紙雕師蔣嘉凱2021年疫情期間進超商時，被店員提醒戴口罩，蔣男暴怒，當場持刀捅死店員。一審將他判處死刑，案經上訴，高等法院二審審理時，蔣男打出悲情牌，宣稱自己吃藥後全都忘記，也願意一命還一命，請求快點執行死刑。全案於7日宣判，高院改將他判處無期徒刑。可上訴。

本案發生於2021年11月間，家住桃園市龜山區的蔣男（42歲），在凌晨5點多進入超商購物。因為口罩禁令尚未解封，29歲的蔡姓店員提醒蔣男須戴上口罩才能購物，蔣男氣沖沖離開，隨後戴口罩回超商；但結帳後他直接摘下口罩，朝店員方向一扔，隨後離開現場。不料蔣男第三度返回超商，這次竟帶著刀刃，招手要店員到店外，店員出門後，蔣男猛地抽出刀刃，朝店員一陣猛刺。店員雖奮勇搶下刀刃，但最後仍因心臟遭刺穿，失去呼吸心跳，送醫後不治。

案發後震驚社會，蔣男隨即遭到逮捕羈押，並依「殺人罪」嫌提起公訴，一審法院審理時，蔣男辯稱自己當時吃了抗憂鬱藥、安眠藥與肌肉鬆弛劑等藥物，精神不清楚，對於犯案過程與細節完全記不清，事後看監視器才知道自己三度進入便利商店。一審法院認定他行為時仍具有行為辨識能力，因此將他判處死刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

二審高等法院審理時，蔣男仍舊辯稱當時吃藥，細節記不清楚。高院傳喚被害人家屬前來，家屬表示，看到死者破碎的身體，非常傷心難過，無法原諒被告，但知道台灣「被殺的人會死、殺人的反而不會死」，所以希望二審能維持被告死刑。

至於蔣男則打出悲情牌，在庭上含淚與家屬道歉，說自己真的很抱歉。他也希望法院盡快執行他的死刑，他願意一命還一命。全案於7日宣判，高院將蔣男送鑑定後，認為他確實因為服藥，導致行為時辨識行為顯著降低，因此減刑，改判處無期徒刑、褫奪公權終身。

▼蔣嘉凱案發後被警方移送檢方偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）