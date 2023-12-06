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被吳宗憲嗆「保證落選」！永和前里長當選無效之訴逆轉勝

▲▼吳宗憲揚言告永和里長 里長：捐贈可以做得更圓融。（圖／圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

▲曾被吳宗憲（左）嗆落選的永和永安里前里長鄧長安（右），當選無效之訴勝訴。（圖／圖／翻攝自鄧長安、吳宗憲臉書）

記者吳銘峯／台北報導

曾因捐贈快篩劑事件與藝人吳宗憲對嗆的永和永安里前里長鄧長安，當時被吳宗憲嗆「下屆保證落選」。鄧男雖然落選，但提出當選無效之訴，高院6日認定他與當選者同票數，必須抽籤決定當選者，因此判決鄧男提出的當選無效之訴，勝訴確定。

藝人吳宗憲2021年疫情期間，對外表示要捐新冠肺炎快篩劑，當時新北市永和區安和里長鄧長安在臉書上回應，這是吳宗憲要衝旗下公司產品下載量，並在自己臉書批評「把里長當打工仔」。吳宗憲留言要鄧長安與他聯繫，鄧男拒絕後回應「我又不是你養的小弟」。最後吳宗憲真的捐贈快篩試劑，再嗆鄧男「下屆保證落選」。

果不其然，鄧男在去年九合一大選時，與對手王盈芳激戰後，王女以940票，贏過鄧男938票，2票之差決定勝負。鄧男不服，提出當選無效之訴。一審法院審理後重新計票，認定雙方得票數均為941票，依照《公職人員選舉罷免法》規定，2人應該抽籤決當選者，因此一審判決王女敗訴，王女上訴第二審。

二審高等法院審理後，6日宣判，高院也認定2人票數均為941票，依照法規應該是抽籤決定勝負，並非讓王女當選；從而，高院駁回王女上訴，仍判決鄧男勝訴，全案就此確定。

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