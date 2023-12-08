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持槍強盜檳榔店又性侵店員還逼吸毒　重判18年定讞

▲▼性侵，性犯罪，強姦，性騷擾。（示意圖／CFP）

▲男子持槍強盜性侵檳榔店女店員，遭重判18年定讞。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

屏東男子楊志偉，去年4月間持槍強盜屏東市區內某檳榔店，他先向檳榔店借廁所，在廁所內吸食毒品，而後持槍威脅女店員，並性侵女店員得逞，搶走8500元現金。過程中，他還逼迫女店員一起吸食毒品。一二審均將他重判有期徒刑18年，案經上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

判決指出，楊男2013年間透過友人關係，認識友人當時的女友小薇（化名）。不過友人2016年間入獄服刑後，楊男就沒再見過小薇，一直到去年3月底楊男在屏東市某檳榔店中，認出店員竟然就是多年沒見的小薇。楊男名之2人間沒有什麼交情，竟以通訊軟體LINE暱稱「為什麼」聯繫小薇，欲向小薇索取金錢，但小薇不理會。

過了一週，4月初凌晨3點多，小薇正在檳榔店中工作，楊男突然騎機車前來，說要借廁所使用，小薇不疑有他，讓楊男進入廁所內。沒想到楊男竟在廁所內吸食甲基安非他命，而後他呼叫前方櫃台內的小薇進入廁所，等小薇進來後，楊男就拿出手槍抵住小薇胸口，恫稱：「你以為我在開玩笑嗎，我真的有子彈」、「你相不相信我會開槍」、「知不知道這是什麼東西」、「我們一起算一算看你要給我多少錢」、「你不要以為我不敢對你怎麼樣」、「你們店裡應該有現金，去拿幾千塊給我」，並拿出3顆子彈。

小薇立即答應給錢，但楊男見色心起，竟在廁所內性侵小薇得逞；也逼迫小薇吸食他剩餘的毒品甲基安非他命。而後楊男命小薇穿上衣褲後，持槍逼迫她到櫃台取出現金8500元，得手後逃逸。小薇等到清晨7點多同事前來交班，趕緊報警驗傷驗毒。警方鎖定楊男行蹤，當天下午2點多就逮捕楊男到案，並起出作案槍枝、子彈等物品。檢方對楊男提起公訴。

法院審理時楊男否認犯案，辯稱是因為小薇前男友欠他錢，所以才會找小薇討債；此外也否認性侵、逼迫吸毒。但法院傳喚在監獄中的小薇前男友，證實楊男說謊；另外再根據驗傷單、驗尿結果，認定楊男確實犯下多個犯行。一二審均將楊男重判有期徒刑18年，全案再上訴，最高法院8日駁回上訴定讞。

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