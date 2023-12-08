　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聽到講話聲嫌吵一刀砍死人！兇煞喝酒又吸毒　殺人罪輕判14年　

▲和美砍頸案宣判。（圖／ETtoday資料照）

▲賴男持西瓜刀隨機砍死洪男。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮1處鐵皮屋內36歲賴姓租客，今年3月間不滿同住房客打麻將聲音吵雜，又認為有人在議論自己，適洪男前往上開宿舍拜訪吳姓友人，2人並在走道聊天，賴男竟一時氣憤，手持西瓜刀朝洪後頸部砍殺一刀噴血送醫不治，今日上午彰化地院國民法官宣判，賴男依殺人罪，判處有期徒刑14年，刑後監護5年，扣案西瓜刀一把沒收。

彰化地院表示，被告賴男患有興奮劑（安非他命)、酒精使用障礙症以及興奮劑、酒精引發的精神病症，其於今年3月10日20時許，在其位於彰化縣和美鎮和頭路1處鐵皮屋宿舍內，以將第二級毒品安非他命置於玻璃球內燒烤吸食煙霧方式，施用第二級毒品安非他命（所涉施用毒品罪嫌，由檢察官另案偵辦），案發當天 3月13日上午，在房內飲用2、3瓶啤酒。

▲和美砍頸案宣判。（圖／ETtoday資料照）

▲賴男持西瓜刀隨機砍死洪男列國審案。

案發當時，3月13日14時4分許，賴男不滿同住房客與附近友人打麻將聲音吵雜，又認為有人在議論自己，適巧被害人洪男前往宿舍拜訪吳姓友人，2人在走道聊天，賴竟一時氣憤，在宿舍走道，手持西瓜刀朝背對洪方向奔跑靠近，並舉起西瓜刀朝其後頸部砍殺一刀，致洪男因頸椎、脊髓、多處血管銳器傷及大量出血而當場死亡。

警方於15時51分許，對被告施以吐氣所含酒精濃度測試，結果達每公升0.24毫克；員警另於同日16時30分許，採集被告賴男之尿液送驗，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。檢察官以被告涉犯刑法殺人罪嫌提起公訴。

▲和美砍頸案宣判。（圖／ETtoday資料照）

▲賴男持西瓜刀隨機砍死洪男。

由於賴男曾於22年前(2001)年間，當時14歲就讀國中時，因施用毒品案件，經台中地院裁定送觀察、勒戒；2008年因犯下搶奪、竊盜案件，分別判處有期徒刑1年1月、7月，2011年在台中住處又再度吸毒處有期徒刑4月。

國民法官法庭根據被告於審判時之自白、鑑定人於審理時之證述、檢察官提出證據資料，認定被告犯殺人罪。考量被告構成累犯前案與本案，均屬酒精使用犯罪，並考量其他多項前案，認為被告刑罰反應能力薄弱，因此予以加重其刑。

▲和美砍頸案宣判。（圖／ETtoday資料照）

▲賴男在鐵皮租屋處持西瓜刀隨機殺死洪男。

同時因酒精、毒品之影響，賴男殺人時已有辨識能力與控制能力顯著下降情形，依刑法第19條第2項規定減輕其刑。並依同法第87條第2項、第3項前段規定，令被告應於刑執行完畢或赦免後，入相當處所，施以監護處分5年。

據悉，賴男為養子，他出生7天養父母就抱回家，家中還有一個姐姐，全家待他如已出，因結交到壞朋友，就讀國中時就因吸毒，養母還出錢讓他去勒戒，事後他跟媽媽說，「他一定會洗心革命，做個好兒子」，戒毒後確實也有好幾年時間，上進積極進取，未料10年後24歲再度吸毒，又曾動手打過養母，此次犯下殺人案，更是令家人心裡相當痛心。

▲和美砍頸案宣判。（圖／ETtoday資料照）

▲賴男持西瓜刀隨機砍死洪男列國審案。

ET快訊
「海溝女神」火辣照曝！　製台灣男子圖鑑騙上百人
快訊／機場採檢首見！　陸入境10多歲男童染黴漿菌
快訊／鍾沛君首開庭現身！　將對質朱學恒
3歲女童被虐打慘死！　渾身傷+腦水腫...父母：她太皮
炎亞綸「性侵脫身首發文」！一排藍勾勾按讚　還背2罪入獄關鍵曝
五月天結果未出爐　陸歌手先慘了！演唱會「1舉動」遭罰
爸、弟「都看過她A片」反應曝！　吳夢夢偷哭：最困擾1事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

企業闆娘偷吃月薪5萬公務員！夫怒求償200萬　法官依財力判賠40萬

小二童買文具遭禿頭男搭訕！阿公急阻止　警追查...結局讓人笑了

快訊／控朱學恒強吻！鍾沛君白襯衫+大衣現身法庭了　僅點頭回應

海溝女神淪詐團車手！製台灣男子圖鑑騙上百人　「有錢花」成最愛

警好心阻詐800萬！鐵齒老農怒嗆「投訴你」…遭騙4491萬報案求助

露點給5000！2宅男創台版N號房誘86少女自拍裸照　20人是國中生

快訊／「朱學恒強吻鍾沛君」今首開庭！他一身黑現身北院

國3鬼超車畫面曝！小客車遭擊落「90度打橫」　慘被貨車狂推200米

快訊／基隆男「跌進5米深」排水溝內！　被發現時已死亡多時

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

經營38年！豐源影城月底熄燈　直擊280人大廳「沒人看停播」

Lulu金馬狂瘦「險些露小亮點」XD　不敢和陶晶瑩比：非常高的標竿

超人氣牛肉麵老闆酒駕　路邊被抓！酒測達0.77

女兒洗完衣服請父幫忙搬　爸全程狂抱怨氣到不行XD

兒子踏著雀躍步伐放學 　下秒餐袋噴飛全車笑翻

企業闆娘偷吃月薪5萬公務員！夫怒求償200萬　法官依財力判賠40萬

小二童買文具遭禿頭男搭訕！阿公急阻止　警追查...結局讓人笑了

快訊／控朱學恒強吻！鍾沛君白襯衫+大衣現身法庭了　僅點頭回應

海溝女神淪詐團車手！製台灣男子圖鑑騙上百人　「有錢花」成最愛

警好心阻詐800萬！鐵齒老農怒嗆「投訴你」…遭騙4491萬報案求助

露點給5000！2宅男創台版N號房誘86少女自拍裸照　20人是國中生

快訊／「朱學恒強吻鍾沛君」今首開庭！他一身黑現身北院

國3鬼超車畫面曝！小客車遭擊落「90度打橫」　慘被貨車狂推200米

快訊／基隆男「跌進5米深」排水溝內！　被發現時已死亡多時

追撞4機車影像曝！1騎士捲車底身亡　賓士車主：不知道怎麼撞的

企業闆娘偷吃月薪5萬公務員！夫怒求償200萬　法官依財力判賠40萬

鄭家純「渾圓半球全露」婚後難得大尺度！試穿泳裝…火辣更衣間畫面瘋傳

購屋「免頭款」引熱議　建商另提「最有感」方案

港珠澳大橋15日開放旅遊　全程140分鐘

綠營啟動海鯤護國全台辦百場街講　喊話拒絕讓韓國瑜成立院龍頭

快訊／郭倍宏曝「高市府公文」控訴遭監控　批行政機器介入選舉

台灣精品獎獲獎企業可參加廣宣、數位行銷、通路媒合等

快訊／機場採檢首見！自陸入境10多歲男童染黴漿菌　羅一鈞曝病況

迎接雙12！東森購物47台特別日50%回饋　東森購物網最高32%回饋

崑大視訊系X岸內影視基地產學簽約　帶動南部影視量能

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

社會熱門新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

日做3hrs+分紅月領6萬　前男友嫌不夠砍死芭樂公主

0煞車衝待轉區影片曝！7騎士變保齡球瓶噴飛

被控強制性交！　炎亞綸「不起訴確定」

林口燒毀80萬古董偉士牌　抓到縱火婦

快訊／北投賓士失控連撞4機車！男騎士重傷亡

北投嚴重車禍影像曝！　肇事賓士車主這樣說

啞鈴弒父案開庭…吳慷仁偕金鐘編劇呂蒔媛現身！

校護為閃車飛進田中撞樹亡！驚悚影曝光

快訊／北投賓士失控撞4機車　1騎士命危

彰化男搶小弟錢買凶器畫面曝　無情綑殺「芭樂公主」

國道上「160kg巨輪砸中轎車」1死3傷！肇事男下場曝

更多熱門

相關新聞

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

彰化50歲賴姓男子不滿「芭樂公主」47歲鄭姓女子提分手，7日上午趁對方在芭樂園工作時偕同27歲張姓小弟用膠帶綑綁雙腳，再持西瓜刀揮砍25刀，送醫搶救不治。而鄭女在生前曾打最後一通電話給姪子求救，怎料姪子趕到現場時，鄭女已經死亡。

要30萬只拿到15萬！恐怖情人綑殺芭樂公主25刀

要30萬只拿到15萬！恐怖情人綑殺芭樂公主25刀

彰化男搶小弟錢買凶器畫面曝　無情綑殺「芭樂公主」

彰化男搶小弟錢買凶器畫面曝　無情綑殺「芭樂公主」

彰化慈父講話太大聲被死　明天宣判

彰化慈父講話太大聲被死　明天宣判

關渡鹹粥闆娘遭槍殺　夫為保護孩子求不行國民參審

關渡鹹粥闆娘遭槍殺　夫為保護孩子求不行國民參審

關鍵字：

彰化地院和美殺人西瓜刀國民法官

讀者迴響

熱門新聞

阿信突丟下麥克風！

芭樂公主慘死！斷氣前電話求救「我被砍」

陳致遠被目擊「大賣場當店員面起爭執」

「台灣70萬內新車」只剩這6款

即／彰化男芭樂園綑女友砍20刀　她斷臂亡

北一女老師轟課綱「無恥」爆紅　本人回應了

6組免費貼圖！這3款「聖誕用到跨年」快載

網傳黑白梗圖「婁峻碩去世…」　黃偉晉嚇壞爆哭

快訊／美大學槍擊3教職身亡　台灣副教授罹難

快訊／《黑澀會》Apple雙喜！懷孕又結婚

彰化男果園綑女友　芭樂公主砍斷慘死　

爸、弟「都看過吳夢夢的A片」反應曝

108課綱刪古文　北一女教師轟「無恥」爆紅

史上最長寒假！3所大學12／25開始放假　總共放56天

爺爺死前自爆秘密　竟是懸案通緝犯

更多

最夯影音

更多
超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售

超哥領1千萬現金買麥拉倫！　等2年8個月交車完霸氣轉售
跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

跟海底撈變臉師合跳《科目三》　女客人大秀絲滑舞步超賣力！

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

《黑澀會》Apple宣布雙喜「懷孕又結婚」　1年前早就登記！瑤瑤：終於解脫

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

阿信「千字文反擊」五月天遭疑假唱　「每次嘶吼都來自我依賴24年的嗓子」

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

車銀優吻技名場面再+1　躲衣櫃親朴圭瑛伸舌頭了！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面