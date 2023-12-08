聽到講話聲嫌吵一刀砍死人！兇煞喝酒又吸毒　殺人罪輕判14年　

▲賴男持西瓜刀隨機砍死洪男。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮1處鐵皮屋內36歲賴姓租客，今年3月間不滿同住房客打麻將聲音吵雜，又認為有人在議論自己，適洪男前往上開宿舍拜訪吳姓友人，2人並在走道聊天，賴男竟一時氣憤，手持西瓜刀朝洪後頸部砍殺一刀噴血送醫不治，今日上午彰化地院國民法官宣判，賴男依殺人罪，判處有期徒刑14年，刑後監護5年，扣案西瓜刀一把沒收。

彰化地院表示，被告賴男患有興奮劑（安非他命)、酒精使用障礙症以及興奮劑、酒精引發的精神病症，其於今年3月10日20時許，在其位於彰化縣和美鎮和頭路1處鐵皮屋宿舍內，以將第二級毒品安非他命置於玻璃球內燒烤吸食煙霧方式，施用第二級毒品安非他命（所涉施用毒品罪嫌，由檢察官另案偵辦），案發當天 3月13日上午，在房內飲用2、3瓶啤酒。

▲賴男持西瓜刀隨機砍死洪男列國審案。

案發當時，3月13日14時4分許，賴男不滿同住房客與附近友人打麻將聲音吵雜，又認為有人在議論自己，適巧被害人洪男前往宿舍拜訪吳姓友人，2人在走道聊天，賴竟一時氣憤，在宿舍走道，手持西瓜刀朝背對洪方向奔跑靠近，並舉起西瓜刀朝其後頸部砍殺一刀，致洪男因頸椎、脊髓、多處血管銳器傷及大量出血而當場死亡。

警方於15時51分許，對被告施以吐氣所含酒精濃度測試，結果達每公升0.24毫克；員警另於同日16時30分許，採集被告賴男之尿液送驗，結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。檢察官以被告涉犯刑法殺人罪嫌提起公訴。

▲賴男持西瓜刀隨機砍死洪男。

由於賴男曾於22年前(2001)年間，當時14歲就讀國中時，因施用毒品案件，經台中地院裁定送觀察、勒戒；2008年因犯下搶奪、竊盜案件，分別判處有期徒刑1年1月、7月，2011年在台中住處又再度吸毒處有期徒刑4月。



國民法官法庭根據被告於審判時之自白、鑑定人於審理時之證述、檢察官提出證據資料，認定被告犯殺人罪。考量被告構成累犯前案與本案，均屬酒精使用犯罪，並考量其他多項前案，認為被告刑罰反應能力薄弱，因此予以加重其刑。

▲賴男在鐵皮租屋處持西瓜刀隨機殺死洪男。

同時因酒精、毒品之影響，賴男殺人時已有辨識能力與控制能力顯著下降情形，依刑法第19條第2項規定減輕其刑。並依同法第87條第2項、第3項前段規定，令被告應於刑執行完畢或赦免後，入相當處所，施以監護處分5年。

據悉，賴男為養子，他出生7天養父母就抱回家，家中還有一個姐姐，全家待他如已出，因結交到壞朋友，就讀國中時就因吸毒，養母還出錢讓他去勒戒，事後他跟媽媽說，「他一定會洗心革命，做個好兒子」，戒毒後確實也有好幾年時間，上進積極進取，未料10年後24歲再度吸毒，又曾動手打過養母，此次犯下殺人案，更是令家人心裡相當痛心。

▲賴男持西瓜刀隨機砍死洪男列國審案。