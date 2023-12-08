警好心阻詐800萬！鐵齒老農怒嗆「投訴你」…遭騙4491萬報案求助

記者高堂堯／南投報導

名間鄉廖姓男子平時務農卻擁有數千萬身家，因誤信網路投資話術、多次赴金融機構提領鉅款再轉交詐騙集團，警方2個多月前曾當場攔阻準備攜走800萬贓款的車手，但廖男執迷不悟，甚至將存款大量轉匯至外縣市行庫、逕交付詐團，損失達4491萬元，直到對方失聯才驚覺受騙、報警求助，警方目前正深入追查中。

▲名間鄉老農遭反覆詐騙達4491萬。（圖／記者高堂堯翻攝）

廖男先前在影音平台觀看理財節目後、點取廣告加入LINE投資群組，再與「投顧營業員」面交付款，並認為一定能獲取高額獲利，9月下旬於某銀行提領800萬現金後，與張姓詐團車手約在名間鄉自家附近面交，所幸因為用大行李箱裝錢，被當地居民發現有陌生人夜裡於鄉間小路出沒、形跡可疑，及時報警將張男逮捕送辦，也保住廖男大筆血汗錢。

▲▼詐騙集團車手9月間取得老農800萬贓款後，遭南投員警機警逮捕。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

據了解，廖男在案發後仍對詐團提供的「財路」深信不疑，持續前往各行庫欲領出存款，也被警方和南投地區銀行列為重點關懷對象，凡廖男現身時就立刻會同前往阻詐；無奈在10月17日當天，廖男又前往曾提領前述差點被騙走800萬現金的銀行，想要臨櫃匯款，遭員警和行員勸阻時竟大發雷霆，揚言要投訴，最後硬是再度一口氣領走1200萬元鉅款，讓警方和行方徒呼負負。

▲老農於10月間又從銀行提領多達1200萬，警方和行員緊急會同阻詐。（圖／記者高堂堯翻攝）

此外，廖男也知道在近期南投地區「領款不易」，為避開警方耳目和銀行關切，竟聽從詐團建議，以「貸款五金、廚具批發」等理由到行匯款，又多次親赴中部、甚至北部行庫將現金領出，與車手約在超商或速食店等處所面交，前前後後達10多次；因廖男本身過去與其他銀行有生意借貸、還款信用良好，警方或銀行也無法源或立場強制阻攔其領款，只能屢次連繫其在地或外地親友請求相勸，但仍無法阻止鐵了心的廖男。

直到日前，廖男發現傳訊給對方皆無回應，才確定自己慘遭詐騙，在家人勸說陪同下報案，但4491萬存款恐一去不復返；警方再次疾呼，買賣股票一定要在合法的證券公司辦理，相約面交現金都是詐騙，有任何疑問都可撥打165反詐騙專線或向附近警察機關洽詢，避免遭到詐騙，也將持續與金融機構密切合作，遇有民眾鉅額提（匯）款時，獲報一律前往查證。